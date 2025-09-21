Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje – Petro Gražulio inicijuojamas aktyvisto Charlie Kirko pagerbimas

2025-09-21 08:06 / šaltinis: BNS
2025-09-21 08:06

Charlie Kirk pagerbimas (nuotr. BNS, nuotr. SCANPIX, nuotr. 123rf.com)

Europos Parlamento (EP) narys Petras Gražulis sekmadienį Vilniuje organizuoja Jungtinėse Valstijose nužudyto dešiniųjų pažiūrų politikos aktyvisto Charlie Kirko atminimo renginį.

8

Jis vyks prie JAV ambasados, dalyviai kviečiami atsinešti žvakutes.

Pasak P. Gražulio, pagerbimui pasirinktas sekmadienis, nes tądien Jungtinėse Valstijose vyks Ch. Kirko laidotuvės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kviečiu visus neabejingus žodžio laisvei, krikščioniškoms vertybėms, Charlie laidotuvių dieną (...) atvykti prie JAV ambasados, uždegti žvakutę ir pagerbti Ch. Kirko atminimą“, – kvietime cituojamas P. Gražulis.

BNS skelbė, kad Ch. Kirkas, įtakingas konservatyviosios politikos atstovas, būdamas 31 metų, praėjusią savaitę buvo nušautas renginyje Jutos slėnio universitete Oremo mieste.

Šią savaitę institucijos paskelbė, kad šaulys buvo 22-ejų Tyleris Robinsonas (Taileris Robinsonas), jam buvo pareikšti kaltinimai dėl nužudymo.

Jutoje už nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis, kuriuo įtariamas T. Robinsonas, skiriama mirties bausmė. JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sakė, kad tokios bausmės ir norėtų šioje byloje. 

Ch. Kirkas buvo ryški JAV dešiniojo sparno žvaigždė su didžiule jaunų sekėjų armija, padėjusia D. Trumpui laimėti pernai lapkritį įvykusius rinkimus.

Aktyvistas, kurį šalininkai vadina kankiniu, 2012 metais įkūrė organizaciją „Turning Point USA“, skirtą konservatyviems požiūriams tarp jaunimo skleisti, ir pats dažnai atstovaudavo jai televizijose.

Dviejų vaikų tėvas naudojosi savo auditorija „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“, kad sustiprintų paramą antiimigracinei politikai bei atvirai pasisakytų už ginklų laikymo politiką, krikščioniškas vertybes. Jis taip pat skelbdavo kruopščiai suredaguotus vaizdo įrašus iš savo pasirodymų debatų metu koledžų renginiuose.

REKLAMA

Naglis
Naglis
2025-09-21 08:18
Nu cia tai prajuokino pupuliukas gatavai. Galima pagalvot, kad petris apie tokį iš vis žinojo iki ano nušovimo. Oi negaliu!!! :DDDD
Atsakyti
Robkė
Robkė
2025-09-21 08:24
..ir Kirko kalbų klausėsi anglų kalba. :DDDDDDDD. Nu cirkų cirkas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
