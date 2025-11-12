Birutė Navickaitė pranešė apie pokyčius: „Niekada nebūčiau pagalvojusi“

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ji atskleidė, kad niekada nėra pagalvojusi, kad nuo šiol gyvens kitaip.
Birutė Navickaitė nusprendė nebetylėti dėl nesutarimų su Petru Gražuliu: dukra retkarčiais jį pavadina „dėde“(14 nuotr.)
Petras Gražulis, Birutė Navickaitė ir jų dukrelė Monika (tv3.lt fotomontažas)
Birutė Navickaitė ir Petras Gražulis su dukrele (tv3.lt fotomontažas)
Birutė Navickaitė pakrikštijo dukrą (nuotr. facebook.com)
Birutė Navickaitė (nuotr. facebook.com)
Birutė Navickaitė pakrikštijo dukrą (nuotr. facebook.com)
Birutė Navickaitė pakrikštijo dukrą (nuotr. facebook.com)
Birutė Navickaitė pakrikštijo dukrą (nuotr. facebook.com)
Petras Gražulis ir Birutė Navickaitė pakrikštijo dukrą (nuotr. facebook.com)
Birutė Navickaitė (nuotr. tv3.lt)
Birutė Navickaitė ir dukrelė (nuotr. asm. archyvo)
Birutė Navickaitė, Petras Gražulis (tv3.lt fotomontažas)
Birutė Navickaitė (nuotr. asm. archyvo)
Birutė atvėrė širdį: negirdėtos detalės apie pažintį, pirmą bučinį ir ateitį kartu
Birutė atvėrė širdį: negirdėtos detalės apie pažintį, pirmą bučinį ir ateitį kartu
Pokyčiai
Pasak B. Navickaitės, ji atsisakė išmaniojo telefono ir parodė, kokį mobilųjį naudos dabar.
„Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad aš tai padarysiu. Sudie, išmanusis. NAUJAS MANO TELEFONAS. Išleidau 25 eurus ir tuo labai džiaugiuosi. Nuo šiol gyvensim taip“, – rašė moteris.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA