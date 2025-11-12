 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
13
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Birutė Navickaitė pranešė apie pokyčius: „Niekada nebūčiau pagalvojusi“

2025-11-12 12:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 12:08

Birutė Navickaitė, auginanti buvusio Seimo nario ir europarlamentaro Petro Gražulio dukrą Moniką, socialiniame tinkle pranešė apie pokyčius savo gyvenime.

Birutė Navickaitė
14

Birutė Navickaitė, auginanti buvusio Seimo nario ir europarlamentaro Petro Gražulio dukrą Moniką, socialiniame tinkle pranešė apie pokyčius savo gyvenime.

REKLAMA
13

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ji atskleidė, kad niekada nėra pagalvojusi, kad nuo šiol gyvens kitaip.

Birutė Navickaitė nusprendė nebetylėti dėl nesutarimų su Petru Gražuliu: dukra retkarčiais jį pavadina „dėde“
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Birutė Navickaitė nusprendė nebetylėti dėl nesutarimų su Petru Gražuliu: dukra retkarčiais jį pavadina „dėde“

Pokyčiai

Pasak B. Navickaitės, ji atsisakė išmaniojo telefono ir parodė, kokį mobilųjį naudos dabar.

„Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad aš tai padarysiu. Sudie, išmanusis. NAUJAS MANO TELEFONAS. Išleidau 25 eurus ir tuo labai džiaugiuosi. Nuo šiol gyvensim taip“, – rašė moteris.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
nu
nu
2025-11-12 12:34
wou ,kaip ilgai to laukeme....pagaliau sulaukeme :)
Atsakyti
Lietuvos gėda
Lietuvos gėda
2025-11-12 14:13
Birute negedink save prieš visą Lietuvą.Na jau ir taip prisičiudinai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų