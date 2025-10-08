Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gražulio šou teisme: „Kreipsiuosi į JAV prezidentą Trumpą, kad mane išgelbėtų“

2025-10-08 15:39
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 15:39

Gėjus prieš trejus metus Seime iškoneveikęs ir niekinęs europarlamentaras Petras Gražulis pripažintas kaltu baudžiamojoje byloje. Teismas už LGBT asmenų niekinimą P. Gražuliui skyrė dešimties tūkstančių eurų baudą.

Gėjus prieš trejus metus Seime iškoneveikęs ir niekinęs europarlamentaras Petras Gražulis pripažintas kaltu baudžiamojoje byloje. Teismas už LGBT asmenų niekinimą P. Gražuliui skyrė dešimties tūkstančių eurų baudą.

12

Dar jis turės atlyginti žalą ir trims nukentėjusiems – daugiau, kaip penkis tūkstančius eurų. Ir nors Gražulis aiškina viso labo citavęs Šventąjį Raštą, teismo teigimu toks citavimas buvo ne laiku ir ne vietoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tik štai P. Gražulis ir toliau laikosi savo, o pinigų baudai susimokėti iš pradžių žadėjo prašyti Lietuvos žmonių. Vėliau apsigalvojo ir dabar teisybės ketina ieškoti aukščiau – žada kreiptis į JAV prezidentą Donaldą Trumpą

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Likus pusvalandžiui iki nuosprendžio paskelbimo, atėjo ir pagrindinis kaltinamasis europarlamentaras Petras Gražulis. Tiesa, ne vienas – su palaikymo komanda. 

Šventojo Rašto šį kartą Gražulis neatsinešė. Sakė išmokęs mintinai. 

„Galėčiau pacituoti Švento apaštalo Pauliaus raštą romiečiams, ten, ką aš pasakiau, jis dvigubai baisiau sako apie seksualinius iškrypimus, kad jie verti bausmės, mirties, ir Dievo nekenčiami, jie yra pavydūs ir įžūlūs, jie negerbia savo tėvų... – Jie tai kas? – Homoseksualai, visi seksualiniai iškrypėliai“, – pasakojo P. Gražulis.

Citavo Šventąjį Raštą

O teismo duris europarlamentaras P. Gražulis turi varstyti po to, kai prieš trejus metus Seime užsipuolė gėjus ir LGBT narius. Už tai jis neteko Seimo nario mandato. 

Prieš teismo posėdį surengė vieną iš savo spektaklių, bandydamas prokurorei įteigti esąs vertas belangės ir norėtų, kad „pasodintų“: „Prokurore, na, norėjau, kad pasodintų metams kokiems, bet nieko neįsiprašiau“. 

Pasirodymą europarlamentaras pratęsė jau salėje, į švarką nusivalęs akinius iš telefono ėmė cituoti Šventąjį Raštą prokurorei ir gausėjančiai palaikymo komandai. 

Kad ir kiek P. Gražulis įtikinėjo teisėsaugininkus esąs nekaltas, tiesiog visur jį lydi apaštalo Pauliaus žodžiai, šį trečiadienį, panašu, Dievo pagalbos nesulaukė. Teismas jį pripažino kaltu dėl to, kad 2022 m. gegužės 26 d., po Seimo posėdžio, kuriame buvo svarstytas Civilinės sąjungos įstatymo projektas, viešai įžeidinėjo LGBT atstovus. Teismas konstatavo, kad jo leksika, kurią jis panaudojo mažumų atžvilgiu, Seimo patalpose yra nepriimtina ir neleistina. 

„Tokia leksika, kokią naudojo ponas Gražulis, kur citavo Šventąjį Raštą, kad ji turbūt neleistina ne tik Seime, bet ir kitoje bet kokioje pasaulietiškoje ar normalioje kultūringoje aplinkoje. Kiekvienam išsireiškimui, ir kiekvienam žodžiui, turi būti tam tikra vieta, ir tam tikras laikas“, – komentavo Vilniaus apygardos teismo teisėjas Audrius Cininas.

Prašys D. Trumpo pagalbos

Liežuvio nelaikymas už dantų P. Gražuliui kainuos 10 tūkstančių eurų ir dar jis turės atlyginti žalą trims nukentėjusiems. Iš viso turės atseikėti dar daugiau nei 5 tūkstančius eurų. Išgirdęs nuosprendį europarlamentaras susinervino. 

„Kristus buvo nukryžiuotas už savo mokslą. Jis paniekintas, pažemintas, o man tik baudelė. Žmonės surinks, sudės. Paskelbsiu“, – tikino P. Gražulis. 

Dar P. Gražulis nori užtarimo pasidairyti ir Baltuosiuose rūmuose. 

„Apeliacinis Teismas, Aukščiausiasis Teismas, Žmogaus Teisių Teismas. Ir mane sovietmečiu apgynė ir iš lagerių išlaisvino Amerikos prezidentas Reiganas. Dabar, kadangi esu Lietuvoje Trumpo štabo vadovas, kreipsiuosi į JAV prezidentą Trumpą, kad mane išgelbėtų nuo šitų demokratiškiausių teismų“, – tikino P. Gražulis. 

Tiesa, kaip sako europarlamentaras Petras Auštrevičius, jau net ne vieną kartą teistas P. Gražulis mandatą europarlamente ir šį kartą išsaugos. 

„Čia Europos Parlamentas pats nesiims jokių ir neturi, tiesą sakant, galių panaikinti mandatą, tai yra, na, aš jums pasakysiu taip, ilgalaikė Lietuvos rinkėjų bėda“, – teigė P. Auštrevičius.

Vyriausioji rinkimų komisija sako, kad vienintelė galimybė Europos Parlamente išjudinti P. Gražulio kėdę būtų tik tuo atveju, jeigu jis būtų pripažintas neveiksniu. 

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

