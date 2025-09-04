Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Prie Pramogų arenos – jautrus pagerbimas žuvusiam vos 45-erių ledo ritulininkui: vaizdas veria širdį

2025-09-04 09:39
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 09:39

Prieš kelias dienas Lietuvą sukrėtė žinia apie 45-erių metų ledo ritulininko Mindaugo Kiero žūtį. Mindaugas buvo vienas žymiausių šio sporto atstovų, tad tai, ką žmonės padarė prie Pramogų arenos (vadinamųjų ledo rūmų), veria širdį.

Mindaugas Kieras (nuotr. BNS ir 123rf.com)
68

Prieš kelias dienas Lietuvą sukrėtė žinia apie 45-erių metų ledo ritulininko Mindaugo Kiero žūtį. Mindaugas buvo vienas žymiausių šio sporto atstovų, tad tai, ką žmonės padarė prie Pramogų arenos (vadinamųjų ledo rūmų), veria širdį.

0

Mindaugas Kieras, vienas žymiausių ledo ritulio atstovų. Trečiadienį vyko atsisveikinimas su Mindaugu, o rugsėjo 4 dieną jis bus išlydėtas į paskutinę kelionę.

Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga"
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“

Jautrus pagerbimas žuvusiam vos 45-erių ledo ritulininkui

Lietuviai į Mindaugo Kiero žūtį sureagavo itin jautriai. Nors vyras turėjo didelę bendruomenę, žmonių, nė nepažinojusio jo, neapleidžia liūdesys. Žmonės prie Pramogų arenos taip pat pagerbė Mindaugą, atnešdami jam po žvakelę.

Prie Pramogų arenos durų stovi nesuskaičiuojamas skaičius skirtingų, įvairiausių žvakių, skirtų Mindaugo atminimui pagerbti. Šalia žvakių matoma ir gėlių puokštė.

Praeinant šio širdį veriančio reginio neįmanoma nepastebėti. Ši netektis palietė kiekvieną žmogų.

Primename, kad trečiadienį prasidėjo atsisveikinimas su ledo ritulio legenda. Prie vyro urnos –  ledo ritulio lazda, kepurė, akiniai nuo saulės ir kiti daiktai.

Laidojimo namuose taip pat įrėminti ir raudonos spalvos ledo ritulio marškiniai.

M. Kieras amžino poilsio atguls šiandieną.

Atsisveikinimo detalės

„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis. Mes nesakome „atsisveikinkime“. Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje.

Atsisveikinimas: Laidojimo namai „Nutrūkusi styga“, 2 salė. Ąžuolyno g. 10 Rugsėjo 3 d. (trečiadienis), 17:00–21:00 Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienis), 10:30–13:30

Po atsisveikinimo kviečiame uždegti žvakę prie Mindaugo antrųjų namų – ledo arenos.

Šv. Mišios: Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienį), 9:00 Gailestingumo šventovė, Dominikonų g. 12

Išlydėjimas į amžinybę: 14:00 val.

Šeimos prašymas: vietoj gėlių atsineškite po vieną žvakę. Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuris jį pažinojo.

Prašome išgirsti šeimos prašymą vietoje gėlės atnešti žvakę.

Ilsėkis ramybėje, Mindaugai. Tu – visada mūsų širdyse. Mūsų legenda“, – rašė velionio žmona.

Tragiška mirtis

Vienas nekaltas veiksmas poilsiaujant prie upės baigėsi pražūtingai. Vyras užsimanė pašokinėti į vandenį, tačiau tą kartą jo šuolis buvo paskutinis. 

M. Kieras šokdamas susižeidė kaktą ir galvą. 

Kaip skelbė policijos departamentas, 2025-08-30 apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

REKOMENDUOJAME
TOLIAU SKAITYKITE
