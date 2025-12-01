Po skandalą sukėlusių sužadėtuvių – naujas „Eurovizijos“ dalyvio žingsnis: meilę demonstravo lifte

Socialiniuose tinkluose jis paviešino akimirką su sužadėtiniu.
Romantiškas kadras lifte
Su savo sekėjais „Instagram“ tinkle jis pasidalijo naujausiu kadru, užfiksuotu lifte.
Fotografijoje Melovin plačiai besišypso, o jo mylimasis jį bučiuoja į žandą.
Primename, kad neseniai rašėme apie poros sužadėtuves.
Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo akimirkomis, kaip paramedikas Petro Zlotia jam pasipiršo Kijevo centre.
Kaip atskleidė dainininkas, Petro pasipiršo Nepriklausomybės aikštėje, vietoje, kuri Ukrainai simbolizuoja kovą ir laisvę. Staigmena buvo įspūdinga – Petro dainininkui įteikė net 501 rožę ir auksinį „Damiani“ žiedą su 10 deimantų.
Melovin teigė, kad tai jam buvo „meilė iš pirmo žvilgsnio“, todėl atsakymo ilgai svarstyti nereikėjo.
Petro Zlotia – savanoris paramedikas ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų instruktorius, tarnavęs pavojingiausiose fronto vietose: Časiv Jare, Bachmute ir Zaporožės kryptyje. Internete jis taip pat nurodo, kad ateityje planuoja tapti plastikos chirurgu.
Dainininkas savo gerbėjams parodė vaizdo įrašą, kaip Petro ruošė šią ypatingą akimirką.
Nors pora jau susižadėjo, oficialiai santykių įteisinti negali. Melovin viliasi, kad tai pasikeis:
„Kai tik įstatymas 9103 įsigalios ir bus pasirašytas prezidento, mes būsime pirmieji, kurie pakvies jus visus į vestuves“, – rašė jis „Threads“.
Internete – netikėta reakcija
Naujiena apie sužadėtuves socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą audrą. Nors daugelis sveikino porą, kiti ėmė kaltinti Meloviną viešųjų ryšių akcija ir bandymu išnaudoti karo temą.
Kai kurie komentatoriai piktinosi, kad sužadėtuvių nuotraukos kartu reklamavo dainininko knygą ir koncertą. Buvo klausiama, ar romantiška akimirka tikrai nuoširdi.
Tarp neigiamų žinučių skambėjo:
„Hype apie kariškius ir karą – tai dugnas.“
„Ar dabar pasinaudojote pasiūlymu kaip reklama savo šou?“
„Prieš mėnesį deklaravote psichologines problemas, o dabar skubate tuoktis?“
Melovin „Threads“ teigė, kad dėl neapykantos bangos kai kurie žmonės net atsisakė eiti į jo koncertus.
