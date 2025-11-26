Suskaičiavo, kiek Jennifer Lopez gyvenime turėjo sužadėtuvių žiedų: skaičius nustebins

Šaltinis „Page Six“ pranešė, kad keturis kartus išsiskyrusiai divai mokama 10 milijonų dolerių už tai, kad ji reklamuotų Turkijos prekės ženklo brangakmenius. Tačiau tai laikoma mažu atlygiu už reklamą šiai superžvaigždei.
„Anksčiau ji sudarydavo daug didesnius sandorius. Anksčiau ji lengvai gaudavo 20, 30, net 50 milijonų dolerių už reklamą. Štai kodėl buvau šokiruotas“, – piktinosi šaltinis, pridurdamas: „Tai mažas atlygis J. Lo.“
Nori, kad apie ją kalbėtų
Poza nuotraukoje – nuotakos balta suknelė, atvirais pečiais, su sužadėtuvių žiedu ant bevardžio piršto. „Jenny From the Block“ dainininkė (56 m.) yra naujoji pasaulinė prekės ženklo ambasadorė. Ji ypač pastebima naujausiose „Black Friday“ reklamos kampanijose.
Realiame gyvenime Lopez yra vieniša po skyrybų su Benu Afflecku 2024 metais.
„Ji nori likti naujienose. Ji vejasi savo jaunystę. Ji nėra viena iš tų žmonių, kuriems trūksta pinigų. Manau, kad J. Lo yra tokioje fazėje, kai daro viską, kad išliktų aktuali“, – spėliojo šaltinis.
Iš tiesų, Bronkse gimusi superžvaigždė pastaruoju metu plečiasi į naujas teritorijas – šį savaitgalį pirmą kartą koncertavo milijardieriaus vestuvėse Indijoje, kur, kaip pranešama, uždirbo dar 2 milijonus dolerių.
„Ji nėra viena iš tų žmonių, kuriems desperatiškai reikia pinigų. Ji nori, kad žmonės apie ją kalbėtų“, – sakė šaltinis „Page Six“.
„Zen Diamond“ pirmininkas Emilis Guzelis pareiškime teigė: „Jennifer Lopez yra daugiau nei tarptautinė ikona; ji simbolizuoja galią, autentiškumą ir nesenstantį grožį.“ Lopez atstovas neatsakė į prašymą pakomentuoti.
Skyrybos
Lopez padavė skyrybų prašymą su Afflecku (53 m.) 2024 m. rugpjūtį, lygiai po dvejų metų nuo jų vestuvių Las Vegase. Affleckas „Maid in Manhattan“ žvaigždei pasipiršo su žaliu deimantu inkrustuotu sužadėtuvių žiedu.
Kai jiedu pradėjo susitikinėti 2021 m., tai buvo jų romano atnaujinimas po to, kai jiedu originaliai susitikinėjo ir buvo susižadėję 2000-ųjų pradžioje, kai abu buvo savo karjeros viršūnėse.
Pirmą kartą Affleckas pasipiršo savo „Gigli“ bendražvaigždei 2002 m. su 6,1 karato, spindulinio pjūvio rožiniu „Harry Winston“ deimantu, kurį supo du mažesni balti brangakmeniai, kurių vertė siekė nuo 1,2 iki 2,5 milijono dolerių.
Deja, jie išsiskyrė 2004 m., o Lopez, kaip įtariama, pasiliko žiedą, kurio viduje buvo išgraviruotas žodis „sing“ (dainuok).
Prieš santuoką su Afflecku, Lopez buvo susižadėjusi su buvusiu Niujorko „Yankee“ žaidėju Alexu Rodriguezu, su kuriuo ji pradėjo susitikinėti 2017 m. kovą.
A-Rod pasipiršo 2019 m. kovą su 15 karatų, smaragdo pjūvio deimantiniu žiedu. Pora išsiskyrė 2021 m., kai pasklido gandai, kad A-Rod rašė žinutes „Southern Charm“ žvaigždei Madison LeCroy, kurią jis, matyt, norėjo turėti kaip savo „meilužę“.
Pirma Lopez santuoka įvyko su Kubos aktoriumi ir prodiuseriu Ojani Noa (51 m.) 1997 m. Jie išsiskyrė po vienerių metų, o „On The Floor“ dainininkė dar kartą ištekėjo 2001 m. už šokėjo ir aktoriaus Criso Juddo (56 m.), su kuriuo išsiskyrė 2003 m.
Lopez savo meilę įtvirtino su Marcu Anthony – jų dabar 17 metų dvynių Emme ir Maxo tėvu – 2004 m. Jie buvo susituokę 10 metų, kol išsiskyrė 2014 m.
Ir ji, matyt, vis dar tikisi rasti meilę senuoju būdu – nenaudodama technologijų.
Kai Howardas Sternas paklausė, ar Lopez kada nors prisijungtų prie išskirtinės pažinčių programėlės „Raya“ per spalio mėnesio pasirodymą jo „SiriusXM“ laidoje, „Selena“ aktorė tiesiai atsakė: „Ne, aš to nenoriu.“
