  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Netikėtas Madonnos poelgis pakurstė kalbas: netrukus žengs prie altoriaus?

2025-11-07 15:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 15:55

67-erių metų popmuzikos ikona Madonna netrukus gali žengti prie altoriaus? Dainininkė sukėlė spekuliacijas dėl sužadėtuvių su savo 29-erių mylimuoju Akeem Morris, po to, kai pademonstravo įspūdingą deimantinį žiedą ant bevardžio piršto.

Madonna (Nuotr. SCANPIX)
12

Po audringo romano, „Radar Online“ šaltiniai teigia, kad Madonna slapta susižadėjo su kylančia futbolo žvaigžde Akeem Morris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Madonna Paryžiaus mados savaitėje
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Madonna Paryžiaus mados savaitėje

Pakurstė kalbas

Pora pirmą kartą susitiko 2022 m. fotosesijos metu žurnalui „Paper Magazine“. Pranešama, kad jie pradėjo susitikinėti netrukus po to, kai atlikėja pernai išsiskyrė su boksininku Joshua Popperiu. Jie viešai paskelbė apie savo santykius 2024 m. vasarą.

O šių metų pradžioje gerbėjai pakurstė spekuliacijas, kai pastebėjo Madonną dėvinčią deimantinį žiedą per jos Naujųjų metų kelionę į Tokiją.

Instagram“ tinkle Madonna pasidalino nuotrauka, kurioje, žingsniuodama koridoriumi kartu su mylimuoju Akeemu, priešais kamerą laiko ištiestą ranką su bevardžiu pirštu puošiančiu akinančiu deimantu.

Šaltinis teigė: „Madonna vis sako, kad nenori švaistyti nė minutės. Ji padarė viską, ką tik galima, bet dabar trokšta kažko autentiško. Akeem suteikia jai tą ramybės ir ryšio jausmą – jis ją juokina, stumia ją į priekį visais teisingais būdais ir elgiasi su ja geriau nei bet kas anksčiau.“

Santykiai su vaikais

Jų santykių rimtumas neseniai buvo akivaizdus per Madonnos 67-ojo gimtadienio šventę Toskanoje. Pora susirinko į prabangią Stingo ir Trudie Styler vilą šventei. Madonnos šeši vaikai taip pat dalyvavo, o draugai apibūdino renginį kaip „džiaugsmingą ir intymų“.

Galiausiai, Morrisas sklandžiai įsiliejo į Madonnos šeimos gyvenimą. Šeimos draugas pastebėjo: „Galėjai matyti iš to, kaip jie žiūri vienas į kitą, kad tai yra tikras dalykas. Ji visiškai pakerėta, o jos vaikai jį absoliučiai myli.“ Apibūdinamas kaip „pastovus, lojalus ir tyliai ambicingas“, Morrisas padėjo organizuoti ir treniruoti futbolo vakarėlį Madonnos 13-mečiams dvyniams.

Oficiali Madonna ir Akeem Morris vestuvių data dar nepaskelbta. Šaltiniai teigia, kad jų vestuvių planai jau vyksta. Pranešama, kad ji svarsto vietas Italijoje, Portugalijoje arba savo privačioje valdoje Rytų Hamptone.

