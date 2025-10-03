Išvydę garsaus boksininko dukros sužadėtuves liko apstulbę: „Ar ji ne per jauna?“

Apie sužadėtuves praėjusią savaitę Instagram paskelbė Tyson žmona Paris, o pasiūlymas susižadėti įvyko per Venezuelos 16-ojo gimtadienio vakarėlį, rašo dailymail.co.uk.
Moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame nufilmavo svarbų įvykį, o pasidalinusi įrašu šalai jo rašo:
„Sveikiname @venezuelafuryofficial ir @7noahprice su sužadėtuvėmis. Abu esate jauni, bet kai žinote, tai žinote! Vis dar esu šokiruota, bet labai džiaugiuosi už jus abu. Aš ir tavo tėtis negalime būti labiau didžiuotis“, – rašė Paris.
Gerbėjai negalėjo sulaikyti kritikos
Kadangi Venezuela ką tik sulaukė 16 metų, keletas gerbėjų išreiškė susirūpinimą dėl poros jauno amžiaus. Buvęs pasaulio sunkiasvorių čempionas Tysonas Instagram paskyroje atrodo atsakė į kritiką.
Fury pasidalino vaizdo įrašu iš „minaret minds“ – Instagram paskyros, kuri, kaip teigiama, skirta islamiškiems priminimams, istorijoms ir apmąstymams.
Vaizdo įraše pasakotojas teigia:
„Prieš 50 metų žmonės susituokdavo 18 metų ir likdavo kartu iki mirties. Šiandien žmonės laukia iki 30 metų, kad susituoktų, ir išsiskiria per trejus metus.
Tuomet poros neturėjo nieko, bet viską sukūrė kartu. Dabar poros turi viską, bet negali nieko sukurti kartu. Mūsų seneliai dalijosi vienu mažu kambariu ir vadino jį rojumi. Mes turime penkių miegamųjų namus ir vadiname juos kalėjimais.
Vienintelis skirtumas yra tas, kad dabar įsipareigojimą vadiname įsikūrimu, o bėgimą – savęs paieškomis.
Kas mus įtikino, kad meilė baigiasi, kad suderinamumas yra momentinis, kad santuoka turėtų būti kaip Disnėjaus filmas kiekvieną dieną.
Jei užduosime sau klausimus, galbūt nustosime tikėtis tobulumo ir pradėsime kurti ryšį.
Aš klausiu, ar mes tapome taip susikoncentravę į to vienintelio paieškas, kad pamiršome, kaip tapti tuo vieninteliu“.
Venesuelos sužadėtuvės priminė Tysono ir Paris romantišką istoriją, nes pora susitiko, kai jiems buvo 17 ir 15 metų.
Jie susitiko ir pradėjo romantiškus santykius jos 16-ojo gimtadienio dieną.
Paris ir Tyson susituokė 2008 m. Donkasteryje vykusioje ceremonijoje, kai jai buvo vos 19, o jam – 21 metai. Vėliau, 2013 m. balandį, jie atnaujino savo santuokos įžadus Niujorke.
Rugpjūtį pora susituokė trečią kartą – ceremonija vyko Pietų Prancūzijoje, joje dalyvavo septyni jų vaikai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!