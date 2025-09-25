Garsios atlikėjos brolis pasipiršo lenkų kilmės aktorei: žiedas atima žadą

Pora kartu nuo 2018-ųjų, kai susipažino pažinčių programėlėje. Šią savaitę Finneas priklaupė ant kelio ir uždavė lemtingą klausimą.
Romantiškas pasipiršimas saulėlydžio fone
Džiugia žinia buvo pasidalinta socialiniame tinkle.
Iš paviešintų kadrų matyti, kaip Finneas ir Claudia džiaugiasi ypatinga akimirka – besišypsanti Claudia demonstruoja įspūdingą sužadėtuvių žiedą su dideliu stačiakampio formos deimantu ant sidabrinio žiedo.
Pasipiršimas įvyko ant kalvos, saulėlydžio fone, kas dar labiau sustiprino romantišką atmosferą. Claudia šiai progai pasirinko raudoną suknelę be rankovių ir juodus atvirus batelius, o Finneas atrodė stilingai vilkėdamas visiškai juodą aprangą.
Įamžintame įraše matyti, kaip muzikantas priklaupia, ištraukia žiedą, o Claudia užsidengia veidą iš nuostabos ir susijaudinimo, netrukus ištardama „taip“. Vėliau Finneas pakelia mylimąją ant rankų, pora dalijasi švelniu bučiniu.
Draugystė, virtusi tvirtais santykiais
Apie jų pažintį Claudia yra pasakojusi dar 2020-aisiais, kuomet prisiminė pirmą kartą pamačiusi jo profilį „Raya“ programėlėje. Ji tuomet jau buvo girdėjusi apie jį iš bičiulių, dirbančių muzikos industrijoje.
Vos po metų Finneas sukūrė dainą „Claudia“, įkvėptą pirmojo jų susitikimo. 2019-aisiais pora kartu įsigijo namą Los Andžele, o vėliau dar ir kūrybiškai bendradarbiavo – Claudia režisavo ir vaidino jo klipe „Mona Lisa, Mona Lisa“.
Pats Finneas viename interviu yra sakęs, kad jų santykius stiprina ne tik meilė, bet ir draugystė bei tikras komandinis darbas: „Man patinka jos nuomonės, humoras, talentai. Mūsų ryšys – tai draugystė ir partnerystė kartu.“
