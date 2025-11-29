 
TV3 naujienos > Gyvenimas

Sužadėtuvės per pirmą pasimatymą, nėštumas ir išdavystė – viskas per 2 savaites: „Atrodė, sutikau gyvenimo vyrą“

2025-11-29 13:20
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba"
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba"
2025-11-29 13:20

Ieva su Vygandu susižadėjo per pirmąjį jų pasimatymą. Vos pradėję gyventi kartu, pora sulaukė žinios apie nėštumą, ėmė planuoti vestuves, tačiau netikėtai išsiskyrė. Audringą dviejų žmonių istoriją gaubia galima išdavystė. Poros santykių dramą aiškinosi laidos „TV Pagalba“ gelbėtojai.

Ieva su Vygandu susižadėjo per pirmąjį jų pasimatymą. Vos pradėję gyventi kartu, pora sulaukė žinios apie nėštumą, ėmė planuoti vestuves, tačiau netikėtai išsiskyrė. Audringą dviejų žmonių istoriją gaubia galima išdavystė. Poros santykių dramą aiškinosi laidos „TV Pagalba“ gelbėtojai.

2

Ne kartą nuo vyrų nukentėjusi Ieva vėl prašo pagalbos. Šį kartą moteris dalijasi skaudžia patirtimi su sugyventiniu, kuris, pasak jos, kol ji dirbo užsienyje, ją išdavė su kita moterimi ir išsikraustė iš namų.

Pažadai virtę išdavyste

Ieva atvira – Vygandas jau per pirmąjį jų susitikimą pasiūlė jai santuoką. Moteris pasakoja, kad toks iš pradžių šiltas ir rūpestingas vyro žingsnis nė neprivertė susimąstyti apie jo tikrąją asmenybę.

„Jis mane pasitiko su rožėmis, tortu. Per pirmą pasimatymą jaučiausi labai laiminga, tarsi būčiau antrą kartą gimusi. Atrodė, kad sutikau savo gyvenimo vyrą“, – pasakoja Ieva.

„Jis man padovanojo žiedą, sakė, kad žiūri į mane rimtai, nori su manimi rimtų santykių. Kai sužinojo, kad laukiuosi, jis nepabūgo – susikrovė daiktus ir atvažiavo pas mane gyventi“, – tikina moteris.

Iš pradžių daug žadėjusį poros gyvenimą ėmė drumsti Vygando priklausomybė alkoholiui. Anot Ievos, apie šią vyro problemą ji net neįtarė.

„Jis man apie priklausomybę nepasakė – prie manęs jis negerdavo“, – teigia moteris.

Alkoholio vartojimas nebuvo vienintelė vyro turima yda. Netrukus moteris ėmė įtarinėti, kad Vygandas svetimauja.

Paliko žiedą ir išėjo

Pamačiusi, kad šeimai trūksta pajamų, Ieva ryžosi išvykti į užsienį uždirbti pinigų. Tačiau dėl patiriamo streso ir negalėjimo sunkai kelti nėštumo metu, moteris buvo priversta grįžti į Lietuvą. Vygandas, maloniai išlydėjęs Ievą, žadėjo, kad jos lauks.

„Galėjau labai apribotai dirbti, negalėjau sunkių svorių kelti. Atsisakius krūvio reikalaujančio darbo, dardaviams manęs nebereikėjo, tad teko grįžti“, – pasakoja Ieva.

Grįžusi iš užsienio, moteris ant stalo rado žiedą, asmens dokumentą ir kitos moters telefoną.

„Jis man sakė: gyvenk savo gyvenimą, man neįdomu. Jis man nepranešė apie tai, kad jis išejo“, – kalba moteris.

Ieva įsitikinusi, dėl visko kalta moteris, kurios telefoną ji rado savo namuose.

Ar pavyks porai susitaikyti – stebėkite laidoje „TV Pagalba“.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

Jo
Jo
2025-11-29 13:52
Viskas gerai, nausėdų klanas liepė daugintis.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
