Po Luvro apiplėšimo – pasaulis juokiasi: turinio kūrėjai internete vaidina vagis ir puošiasi „brangenybėmis“

Kol pareigūnai aiškinasi vagystės aplinkybes, internautai šį įvykį pavertė juokų ir kūrybos šaltiniu.
Vagystė virto tendencija
Apie 9.30 val. ryto vietos laiku į garsųjį Paryžiaus Luvro muziejų per langą įsibrovusi grupė nusikaltėlių išdaužė kelias vitrinas ir išnešė apie 102 milijonų dolerių vertės brangenybes.
Kaip rašo „Cosmopolitan“, šį įvykį daugelis vadina „filmo vertos dramos scenarijumi“. Tačiau interneto vartotojai jį priėmė su šypsena – „TikTok“ tinkle pasipylė vaizdo įrašai su užrašu „Įsivaizduok: tu pakeliui į Luvrą“, o „X“ platformoje išpopuliarėjo memai „Įsivaizduok: tu ką tik apšvarinai muziejų“.
Grotažymės #LouvreHeist ir #ParisianHeistNights per kelias dienas surinko milijonus peržiūrų, o internautai kūrė net vagystės tematikos dainų albumus, tokius kaip „Septynių minučių apiplėšimo albumas“ – juos, kaip spėjama, įkvėpė septynias minutes trukęs apiplėšimas.
Grotažymės #LouvreHeist ir #ParisianHeistNights per kelias dienas surinko milijonus peržiūrų, o internautai kūrė net vagystės tematikos dainų albumus, tokius kaip „Septynių minučių apiplėšimo albumas" – juos, kaip spėjama, įkvėpė septynias minutes trukęs apiplėšimas.
Nusikaltimo pavydas
Apiplėšimo FOMO (iš angl. fear of missing out – baimė ką nors praleisti) internete pasiekė neregėtas aukštumas. Po šimtų komentarų, kuriuose vartotojai juokais rašo „Kodėl manęs nepakvietėt?“, akivaizdu, kad socialiniuose tinkluose atsirado naujas reiškinys – nusikaltimų pavydas.
Daugelis komentatorių fantazuoja apie „nepavojingus“ nusikaltimus ir filmiškas avantiūras, lyginamas su „Okeano vienuoliktukas“ ar „Apgaulės meistrai“. Kai kurie net juokauja, kad tokio tikroviško scenarijaus negalėtų sugalvoti net Holivudo scenaristai.
Vagystė kaip filmo siužetas
Vos per dešimt minučių nusikaltėliai, apsimetę statybininkais, sugebėjo apiplėšti vieną garsiausių pasaulio muziejų – per pačias atidarymo valandas.
Pasak „Cosmopolitan“, tai atrodė „tarsi „Oceans“ filmo scena su dramatišku įėjimu, aiškiu planu ir net vizualiniu stiliumi.“
Socialiniuose tinkluose netrūko teorijų, kad ši vagystė gali būti gudri reklaminė kampanija artėjančiam filmui „Apgaulės meistrai“. „Tai tiesiog per daug tobula, kad būtų tikra“, – rašė vienas „X“ vartotojas.
@functionallyunwell I need an adventure with a dash of tomfoolery or I won’t be pleased #louvreheist #louvre #heist #filmtok #nationaltreasure ♬ original sound - Jellyfish Jams Daily
Ar moralu žavėtis vagyste?
Daugelis internautų pripažįsta, kad nors vagystė yra neteisėta, ši istorija per daug siurrealistinė, kad nebūtų romantizuojama.
Kiti pabrėžia, jog empatijos trūksta neatsitiktinai – dalis pavogtų brangenybių kilusios iš buvusių kolonijų, tokių kaip Pietų Afrika ar Indija. Todėl ne vienas komentatorius juokauja, kad „istorija tiesiog apsisuko ratu“.
Sulaikyti įtariamieji vagystėje
Sekmadienio rytą Prancūzijos pareigūnai sulaikė du vyrus, įtariamus priklausius keturių asmenų grupei, kuri praėjusią savaitę iš pasaulinio garso Luvro muziejaus pavogė vertingus juvelyrinius dirbinius, sekmadienį pranešė du bylai artimi šaltiniai, taip patvirtindami žiniasklaidos pranešimus.
Kaip skelbia portalai „Le Parisien“ ir „Paris Match“, vienas iš įtariamųjų buvo sulaikytas šeštadienį apie 22 val. vietos laiku Šarlio de Golio oro uoste, kai ruošėsi sėsti į lėktuvą ir išvykti iš šalies. Kitas vyras netrukus buvo sulaikytas Paryžiaus regione.
