TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Naujausia žinia dėl 88 mln. eurų vertės vagystės: į Luvrą įsilaužę vagys paliko 150 įkalčių

2025-10-24 18:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 18:24

Prancūzijos prokurorai tikisi sugauti vagis, atsakingus už praėjusio savaitgalio įspūdingą įsilaužimą į Luvro muziejų Paryžiuje, tyrėjams apiplėšimo vietoje paėmus daugiau nei 150 DNR mėginių, aptikus pirštų atspaudų ir kitų pėdsakų. 

Tyrėjai: į Luvrą įsilaužę vagys paliko 150 įkalčių. EPA-ELTA nuotr.

„Daugiau nei 150 DNR pavyzdžių, pirštų atspaudų ir kitų pėdsakų rasta įvykio vietoje, taip pat ant šalmo, kampinių šlifuoklių, pirštinių, liemenės ir kitų vagių panaudotų ir paliktų daiktų“, – laikraščiui „Ouest-France“ sakė Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Analizės užtrunka, nors laboratorijoms jos yra prioritetinės. Tikimės rezultatų per artimiausias kelias dienas, jie gali suteikti mums užuominų, ypač jei nusikaltėliai turi kriminalinę praeitį“, – sakė ji. 

Pasak L. Beccuau, vagių paieškoje dalyvauja apie 100 tyrėjų iš padalinių, kovojančių su sunkiais nusikaltimais ir neteisėta prekyba kultūros vertybėmis. 

Tyrėjai įtaria organizuotą nusikalstamumą 

Luvro muziejus buvo evakuotas ir uždarytas sekmadienio rytą, kai keturi kaukėti vagys įsibrovė į Apolono galeriją, kurioje saugomos Prancūzijos karališkosios brangenybės. Jie įsilaužė į dvi vitrinas ir pagrobė aštuonis Prancūzijos karalienėms ir imperatorienėms kadaise priklausiusius papuošalus 88 mln. eurų vertės. 

Panaudotas metodas rodo organizuoto nusikalstamumo požymius, laikraščiui „Ouest-France“ sakė L. Beccuau, bet tyrimas parodys, ar taip yra iš tikrųjų, pridūrė ji. 

Policija atkuria pabėgimo maršrutą 

Vaizdo stebėjimas „leido atsekti jų maršrutą“ per Paryžių ir kitus Prancūzijos departamentus, laikraščiui sakė L. Beccuau. Pasak prokurorės, procesas, per kurį siekta „įvertinti visus turimus vaizdus iš viešųjų ir privačių kamerų tose vietose, kurios galėtų atitikti įvairius pabėgimo maršrutus“, pareikalavo milžiniškų pastangų. 

„Žinoma, norime kuo greičiau surasti nusikaltėlius ir atgauti papuošalus, kol brangakmeniai dar neišimti ir metalai neišlydyti“, – sakė prokurorė. 

Pasak jos, tyrėjai nagrinėja visas hipotezes, įskaitant galimybę, kad vagims talkino muziejaus darbuotojas. Prokurorai tikisi, kad didžiulis žiniasklaidos dėmesys šiai bylai atgrasys nusikaltėlius nuo mėginimo pervežti grobį. 

Galėjo būti ir blogiau

Įsilaužimo metu budėjusi muziejaus darbuotoja  penktadienį transliuotojui RTL sakė, kad didelis apsaugos darbuotojų skaičius lėmė, jog į įvykio vietą atskubėjo keli darbuotojai. Tai privertė vagis kuo greičiau sprukti ir jie nebegalėjo padegti mechaninių kopėčių, kuriomis pasinaudojo, sakė ji. 

Darbuotojos teigimu, dėl to nusikaltėliai pametė kai kurias brangenybes. 

„Galerijoje jie net nepaėmė visko, ko norėjo. Galėjo būti ir blogiau“, – pridūrė ji.

