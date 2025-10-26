Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Naujausia žinia dėl Luvro istorinio apiplėšimo: sulaikyti du įtariamieji

2025-10-26 12:12 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 12:12

Prancūzijos pareigūnai dėl neseniai įvykdytos vertingų juvelyrinių dirbinių vagystės iš Paryžiuje įsikūrusio Luvro muziejaus sulaikė du vyrus, sekmadienį pranešė du bylai artimi šaltiniai, taip patvirtindami vietos žiniasklaidos pranešimus.

Šaltiniai: po brangenybių vagystės iš Luvro sulaikyti du įtariamieji. EPA-ELTA nuotr.

Vienas iš įtariamųjų buvo sulaikytas šeštadienį apie 22 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku Paryžiaus Šarlio de Golio oro uoste, kai ruošėsi sėsti į lėktuvą ir skristi į užsienį, paskelbė Prancūzijos žiniasklaidos priemonės „Le Parisien" ir „Paris Match", o antrasis, pasak „Le Parisien", netrukus buvo sulaikytas Paryžiaus regione.

0

Vienas iš įtariamųjų buvo sulaikytas šeštadienį apie 22 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku Paryžiaus Šarlio de Golio oro uoste, kai ruošėsi sėsti į lėktuvą ir skristi į užsienį, paskelbė Prancūzijos žiniasklaidos priemonės „Le Parisien“ ir „Paris Match“, o antrasis, pasak „Le Parisien“, netrukus buvo sulaikytas Paryžiaus regione.

