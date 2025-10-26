Naujausia žinia dėl Luvro istorinio apiplėšimo: sulaikyti du įtariamieji

Vienas iš įtariamųjų buvo sulaikytas šeštadienį apie 22 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku Paryžiaus Šarlio de Golio oro uoste, kai ruošėsi sėsti į lėktuvą ir skristi į užsienį, paskelbė Prancūzijos žiniasklaidos priemonės „Le Parisien“ ir „Paris Match“, o antrasis, pasak „Le Parisien“, netrukus buvo sulaikytas Paryžiaus regione.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!