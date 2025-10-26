Įžūli vagystė Biržų rajone: iš namų pavogta turto už 10,3 tūkst. eurų

Jos duomenimis, šeštadienį, apie 13 val., 1968 metais gimusi moteris pranešė, kad sugadinus namo langą, iš namų pavogtos trys auksinės grandinėlės, trys poros auksinių auskarų, perlų, gintariniai vėriniai, keturios poros sidabrinių auskarų.
Tuo metu iš miegamajame kambaryje esančios spintelės stalčiaus pavogta 3 tūkst. eurų ir 300 dolerių grynųjų pinigų. Taip pat pavogti raktų ryšuliai.
Turtinė žala – 10,3 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
