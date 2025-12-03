Palangos pliaže Markas Žukauskas tokios užduoties nesitikėjo: paragavęs smėlio privertė bičiulius raitytis iš juoko

Visi keturi puikiai socialinėje erdvėje žinomi vyrai apsirengė gelbėtojais ir paplūdimyje saulės voniomis besilepinusius žmones stebino keistomis instrukcijomis, įspėjimais ar prašymais.
Viktoras Balykov buvo paprašytas prieiti prie žmonių ir suskleisti skėtį, surandant netikėtą priežastį.
„Tai gal jau čia jums nebereiks, galiu suskleisti? Jūs šaldote smėlį...“ – telefonu kalbančią moteriškę nustebino V. Balykov. Vėliau jam buvo liepta su moterimi netgi pradėti flirtuoti pamerkiant akį ir meiliai pasakant, kad jis visada bus čia netoliese.
Gelbėtojo nesėkmė prajuokino poilsiautojus
Iš koto verčiančių nurodymų gavo Antanas Sadauskas, kuris būdamas vandenyje turėjo pradėti raitytis iš skausmo ir surikti, kad jam įkando medūza.
Negana to, jam liepta paprašyti žmonių apšlapinti skaudamą vietą.
„Galite apšlapinti gal mane?“ – nejaukiai žmonių paklausė komikas.
„Bliamba, nenoriu dabar. Ha, ha, ha... Galime papurkšti tuo“, – kvatojo linksmų plaučių poilsiautojas, pasiūlęs kitokią pagalbą.
Simanui Žurauskui teko pasigirti vienišai moteriškei, kad labai gera būti gelbėtoju, paaiškinant, kad visos moterys su juo nori sekso.
„Žinokite, jau pavargau mylėtis“, – nurausti moteriškę savo atvirumu privertė niekdarys.
Markas Žukauskas paragavo smėlio
Tuo tarpu Marko Žukausko bičiuliai visai nepagailėjo. Jam teko atsitiktiniam vyrui ne tik pašokti šokį, bet ir paragauti smėlio.
Prisėdęs prie vyresnio amžiaus moteriškės humoristas bandė visaip ją prakalbinti, o galiausiai buvo priverstas ryžtis avantiūrai.
„Žinokite, man atrodo kažkas apmyžo smėlį šiandien“, – kvatoti kitus projekto dalyvius privertė M. Žukauskas, iš burnos greitai išspjovęs žiupsnelį smėlio.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Niekdariai“.
