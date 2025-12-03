 
Palangos pliaže Markas Žukauskas tokios užduoties nesitikėjo: paragavęs smėlio privertė bičiulius raitytis iš juoko

2025-12-03 20:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-12-03 20:55

Juokingiausiame TV3 žiniasklaidos grupės paslėptos kameros projekte „Niekdariai“ – iš koto verčiančios užduotys Palangos paplūdimiuose. Vasarą lankydamiesi Lietuvos kurorte keturi projekto herojai – Antanas Sadauskas, Viktoras Balykov, Simanas Žurauskas ir Markas Žukauskas – po vieną prie jūros vykdė užduotis, kurias jiems į ausį pakuždėdavo kiti trys komikai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visi keturi puikiai socialinėje erdvėje žinomi vyrai apsirengė gelbėtojais ir paplūdimyje saulės voniomis besilepinusius žmones stebino keistomis instrukcijomis, įspėjimais ar prašymais. 

Viktoras Balykov buvo paprašytas prieiti prie žmonių ir suskleisti skėtį, surandant netikėtą priežastį. 

„Tai gal jau čia jums nebereiks, galiu suskleisti? Jūs šaldote smėlį...“ – telefonu kalbančią moteriškę nustebino V. Balykov. Vėliau jam buvo liepta su moterimi netgi pradėti flirtuoti pamerkiant akį ir meiliai pasakant, kad jis visada bus čia netoliese.

Gelbėtojo nesėkmė prajuokino poilsiautojus

Iš koto verčiančių nurodymų gavo Antanas Sadauskas, kuris būdamas vandenyje turėjo pradėti raitytis iš skausmo ir surikti, kad jam įkando medūza.

Negana to, jam liepta paprašyti žmonių apšlapinti skaudamą vietą.

„Galite apšlapinti gal mane?“ – nejaukiai žmonių paklausė komikas. 

„Bliamba, nenoriu dabar. Ha, ha, ha... Galime papurkšti tuo“, – kvatojo linksmų plaučių poilsiautojas, pasiūlęs kitokią pagalbą.

Simanui Žurauskui teko pasigirti vienišai moteriškei, kad labai gera būti gelbėtoju, paaiškinant, kad visos moterys su juo nori sekso.

„Žinokite, jau pavargau mylėtis“, – nurausti moteriškę savo atvirumu privertė niekdarys.

Markas Žukauskas paragavo smėlio

Tuo tarpu Marko Žukausko bičiuliai visai nepagailėjo. Jam teko atsitiktiniam vyrui ne tik pašokti šokį, bet ir paragauti smėlio. 

Prisėdęs prie vyresnio amžiaus moteriškės humoristas bandė visaip ją prakalbinti, o galiausiai buvo priverstas ryžtis avantiūrai. 

„Žinokite, man atrodo kažkas apmyžo smėlį šiandien“, – kvatoti kitus projekto dalyvius privertė M. Žukauskas, iš burnos greitai išspjovęs žiupsnelį smėlio.

Kaip į Niekdarius reagavo kiti Palangos poilsiautojai – žiūrėkite šou „Niekdariai“ pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!

Tiesioginę transliaciją žiūrėkite čia:

Trumpą ištrauką iš „Niekdarių“ užduočių pamatykite aukščiau esančiame video.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Niekdariai“.

