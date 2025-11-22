Atsakė į amžiną klausimą: kas nutinka vyrams, kurie ilgą laiką gyvena be sekso?

Seksualinės neaktyvumo pasekmės gali būti itin rimtos vyrams, rašoma dailymail.co.uk.
Sekso trūkumo poveikis
Seksualinis neaktyvumas gali sukelti retą būklę – varpos atrofiją, kai audiniai praranda elastingumą ir susitraukia. Tai ypač gali paveikti vyrus, kurie ilgą laiką neturi lytinių santykių.
Daktarė Tara Suwinyattichaiporn paaiškina, kad seksualiai neaktyvūs žmonės gali susidurti su sumažėjusiu lytinių organų elastingumu, dėl kurio varpa gali susitraukti iki 2 cm.
Dėl seksualinio nusivylimo, nerimo, depresijos ir pykčio gali padidėti streso lygis. Tyrimai rodo, kad seksualiai neaktyvūs žmonės gali patirti padidėjusį streso lygį, kuris gali turėti ilgalaikių pasekmių psichinei sveikatai.
Seksologė T. Suwinyattichaiporn nurodo, kad ilgesnis laikotarpis be sekso gali sukelti nervingumą ir net agresyvų elgesį.
„Nusivylimas dėl nepatenkintų seksualinių poreikių gali sukelti dirglumą ir nuotaikų kaitą“, – sako ekspertė.
Harvardo universiteto tyrimas nustatė, kad vyrams, kurie ejakuliuoja bent 21 kartą per mėnesį, rizika susirgti prostatos vėžiu sumažėja trečdaliu, taigi nesimylintiems rizika – didesnė. Tai susiję su tuo, kad ejakuliacija padeda išplauti kenksmingas medžiagas, kurios gali kauptis prostatoje ir sukelti vėžį.
Be to, seksas ir masturbacija išskiria hormonus, tokius kaip oksitocinas, dopaminas ir serotoninas, kurie gerina nuotaiką ir emocinę savijautą. Jei šie hormonai nepasigamina dėl lytinio aktyvumo stokos, gali pasireikšti nesaugumo jausmas ir sumažėjusi savivertė.
„Sekso metu išsiskiriantys hormonai reguliuoja mūsų emocijas, tačiau jų trūkumas gali sukelti depresiją ir padidėjusį stresą“, – teigia dr. T. Suwinyattichaiporn.
Ilgalaikės pasekmės
Ekspertai įspėja, kad ilgalaikis seksualinis neaktyvumas gali turėti rimtų pasekmių.
„Ilgalaikis lytinių santykių trūkumas gali sukelti varpos atrofiją, skausmą sekso metu, tačiau šie simptomai gali pasireikšti tik po penkerių metų“, – paaiškina urologijos docentas Tobias Kohleris.
Be to, mažėja kraujotaka lytiniuose organuose, kas gali paveikti jų funkcionalumą. Jei poroje atsiranda ilgesnė „seksualinė sausra“, tai gali sukelti sunkumų bendraujant ir sprendžiant problemas.
Sekso terapeutė Sari Cooper pažymi, kad taip pat poros, kurios nesimyli, gali pradėti dėl to kaltinti vienas kitą, o tai tik pablogina santykius.
„Pernelyg ilgas buvimas be sekso gali sukelti didelių problemų“, – įspėja ekspertė.
Gydytojai ir specialistai rekomenduoja, kad tie, kurie patiria ilgalaikį seksualinį sąstingį, kreiptųsi į specialistus ir atkreiptų dėmesį į savo emocinę ir fizinę sveikatą. Reguliarus seksas ir masturbacija yra svarbūs ne tik dėl fizinės gerovės, bet ir dėl psichinės sveikatos.
