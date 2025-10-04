Pakso laikais išpopuliarėjusi aiškiaregė Lena Lolišvili konsultavo ne vieną žymų politiką: „Gal Vytautas Landsbergis galėtų pasakyti“

Šį kartą laidoje apsilankė tuometinis Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkas Egidijus Kūris, tuometinis Rolando Pakso bendražygis ir vienas didžiausių jo gynėjų Valentinas Mazuronis ir knygą apie šį skandalą parašęs politologas Raimundas Lopata.
2003 m. sausį Rolandui Paksui laimėjus Lietuvos prezidento rinkimus prieš Valdą Adamkų, valstybė stebėjo ne tik rimtąją politiką, bet ir tikrą šou. Vienas iš šou elementų – R. Pakso asmeninė aiškiaregė Lena Lolišvili.
V. Mazuronis teigė, kad L. Lolišvili jis nepažįsta ir nėra bendravęs, tačiau su šia aiškiarege ryšius palaikė ne vienas garsus politikas.
„Tik žinau, kad su Lena Lolišvili labai artimai pradėjo bendrauti prezidentas Mykolas Brazauskas, labai artimai bendravo dabar jau pripažintas valstybės vadovas Vytautas Landsbergis ir daugelis kitų“, – laidoje pasakojo V. Mazuronis.
Pasak tuometinio R. Pakso bendražygio, Lena Lolišvili išgarsėjo per prezidento R. Pakso inauguraciją.
„Vilniaus Katedroje prezidentas su žmona sėdėjo pirmoje eilėje. L. Lolišvili stovėjo kažkur toli prie durų. Prie jos priėjo kažkoks nepažįstamas žmogus, kurio mes pavardės mes tiksliai neišsiaiškinome, bet tai nebuvo prezidento komandos žmogus.
Jis pasakė Lenai sėsti tiesiai Paksams už nugaros, kad visa spauda nufotografuotų ir sekančią dieną sukeltų didžiulį skandalą. Prasidėjo tas etiketės lipdymas. Gal Vytautas Landsbergis galėtų pasakyti, kas tai per žmogus yra Lena Lolišvili, ar Rolandas Paksas“, – komentavo V. Mazuronis.
Galėjo būti naudojama kaip KGB įrankis?
Buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas E. Kūris prisiminė, kad L. Lolišvili visuomenėje pasisakė ne tik aiškiaregystės klausimais – ji nevengė kalbėti ir apie politiką.
„R. Paksas yra pasakojęs apie L. Lolišvili, kaip ji jam padėjo sveikatos prasme ir taip toliau. Tas faktas yra tikrai, kad jis pirmasis L. Lolišvili surado. Aš atsimenu vieną įdomią detalę. Tuo metu, kai L. Lolišvili išgarsėjo, iš jos pradėjo imti interviu, kažko klausinėti (...) ji kalbėdavo rusiškai ir pradėjo dėstyti tokį dalyką: lietuviai, jūs eisit į Europos Sąjungą, bet kam jums į NATO, į NATO tai jums nereikia eiti. Ekstrasensė pradeda aiškinti, ar mums eiti, ar neiti į NATO – jau yra tam tikras įtarimas“, – teigė E. Kūris.
Politologas Raimundas Lopata pridėjo, kad ekstrasensai ir aiškiaregiai Rusijoje ir Sovietų Sąjungoje buvo naudojami ir kaip politinis įrankis.
„Atsikreipia dėmesys į vieną detalę – į aiškiaregystę. Ir metodus, kuriuos naudojo KGB su aiškiaregiais Sovietų Sąjungoje. Tai buvo įprastas veikimo būdas. Aiškiaregiai, ekstrasensai galėjo būti KGB įrankis. Šiuo atveju (R. Pakso atveju – tv3.lt) aš to netvirtinu, bet tai, kad KGB tokius įrankius naudojo labai plačiai, tai yra faktas“, – teigė R. Lopata.
