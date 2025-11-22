 
TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo 18-metės mirties kruiziniame laive priežastis ir įtariamasis: „Jis buvo apsėstas“

2025-11-22 13:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 13:00

Floridoje vis dar aiškinamos kraupios 18-metės Annos Kepner žūties aplinkybės, sukrėtusios artimuosius ir vietos gyventojus. Jauna mergina mirusi buvo aptikta lapkričio pradžioje kruizinio laivo kajutėje, o dabar oficialiai pranešta ir mirties priežastis.

Anna Kepner (nuotr. Instagram ir nuotr. 123rf.com)

Floridoje vis dar aiškinamos kraupios 18-metės Annos Kepner žūties aplinkybės, sukrėtusios artimuosius ir vietos gyventojus. Jauna mergina mirusi buvo aptikta lapkričio pradžioje kruizinio laivo kajutėje, o dabar oficialiai pranešta ir mirties priežastis.

0

Sielvartaujantis tėvas, kurio dukra, vidurinės mokyklos palaikymo komandos šokėja, buvo rasta negyva „Carnival“ kruiziniame laive, reikalauja atsakymų iš FTB, teigdamas, kad vis dar „neturi jokio supratimo“, kas nutiko jo 18-metei dukrai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, kad įtariamuoju tapo 16-metis velionės pamotės sūnus. Į viešumą iškilo naujų detalių apie tai, kad paauglys galimai buvo apsėstas Anos ir rodė keistą elgesį prieš įvykstant nelaimei.

Paaiškėjo detalės

Anna Kepner mirties priežastis buvo uždusimas, pranešė „ABC News“, remdamasi tyrimui artimais šaltiniais.

18-metės kūnas po lova Karibų kruiziniame laive „Carnival“ buvo rastas lapkričio 8 d. Šiuo metu preliminarūs tyrėjų duomenys rodo, kad mergina mirė nuo uždusimo, kurį sukėlė rankos laikymas ant jos kaklo, skelbia ABC.

ABC taip pat informavo, kad nenustatyta seksualinės prievartos žymių, o jos organizme neaptikta narkotinių medžiagų ar alkoholio, tačiau išsamios autopsijos ir toksikologijos tyrimų ataskaitos dar nėra paskelbtos.

Be to, viešoje erdvėje pasirodė tvirtinimų, esą vienas iš galimų žudikų yra A. Kepner pamotės jaunesnysis sūnus. Teigiama, kad šis jaunuolis jautė šiurpinantį potraukį merginai ir netgi kartą buvo užkluptas užlipęs ant jos miegančios.

Buvo „apsėstas“

Merginos buvusio vaikino tėtis Stevenas Westinas „Inside Edition“ teigė, kad Annos pamotės sūnus buvo „apsėstas“ jos ir atkakliai ją persekiojo nepaisydamas, kad jie visi tapo bendra šeima.

„Ji jo bijojo, nes jis visada nešiodavosi didelį peilį“, – pasakojo jis.

S. Westino sūnus Joshua, kuris palaikė draugiškus santykius su Anna, teigė, kad vaizdo pokalbio metu jis matė, kaip pamotės sūnus įėjo į Annos kambarį, kai ji ilsėjosi, ir užlipo ant jos.

„Jis buvo tarsi įsimylėjęs, kažkaip liguistai jį traukė. Jis visada norėjo su ja susitikinėti“, – sakė jis.

S. Westinas tvirtino, kad sūnus bandė įspėti Annos tėvus, tačiau, kaip teigiama, jie „nenorėjo juo patikėti“.

Teigiama, kad FTB apklausė įtariamąjį.

Kaip skelbiama pamotės pateiktuose dokumentuose, lapkričio 8 d. Annos kūnas buvo rastas paslėptas po lova jos kajutėje ir uždengtas gelbėjimosi liemenėmis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

