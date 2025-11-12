Gražiną masažuotojas nužudė šiame name: įvykdęs egzekuciją išėjo išgerti alaus

Pasak vietos gyventojų, pora susipažino sanatorijoje, kur įtariamasis Bogumiłas W. dirbo masažuotoju, rašoma fakt.pl.
Krauju paženklinta laiptinė miesto centre
Janikovas – mažiau nei 10 tūkst. gyventojų turintis miestelis, esantis netoli Inovroclavo. Lapkričio 9-ąją, sekmadienį, dar nesulaukus 17 valandos, greitosios pagalbos tarnybos gavo pranešimą apie rastą moters kūną daugiabutyje Główna gatvėje.
Atvykę pareigūnai rado žiauriai nužudytą moterį. 58 metų vyras, gyvenęs tame bute, buvo sulaikytas įvykio vietoje.
Kaip pranešė Inovroclavo rajono policijos atstovė Izabella Drobniecka, sulaikymo metu jis buvo apsvaigęs.
Tyrimo grupė, vadovaujama prokuroro, dirbo iki vėlyvos nakties, rinkdami įkalčius ir pėdsakus. Moters kūnas buvo išgabentas teismo medicinos ekspertizei.
Tragiška meilės istorijos atomazga
Kaip rašo Fakt, Gražyna F. ir Bogumiłas W. susipažino sanatorijoje, kur vyras dirbo masažuotoju.
Prieš trejus metus jis persikėlė gyventi pas Gražyną į jos butą Dworcowa gatvėje. Už kelių šimtų metrų, Główna gatvėje, gyveno moters 90-metė motina, kuriai reikėjo priežiūros.
Lemtingą sekmadienį Gražyna išėjo pas motiną paruošti vakarienės. Kaip pasakoja kaimynai, vyras ją sekė. Manoma, kad tarp jų kilo konfliktas dėl išsiskyrimo.
„Ji nusprendė su juo išsiskirti ir galbūt tai jį įsiutino. Jis neturėjo kur eiti, neturėjo kur gyventi. Jis buvo linksmas, bet buvo gandų, kad vartoja narkotikus“, – sakė moters draugė.
„Jis ją nudūrė ir nutempė į butą“
Kraupios scenos pėdsakai vis dar matomi prie daugiabučio.
„Pažiūrėkite, čia vis dar tebėra kraujo dėmės. Jis ją nudūrė peiliu čia, o tada vilko jos kūną laiptais į antrame aukšte esantį butą – jos motinos namus.
Ten ją pribaigė, pasodino ant kėdės ir išėjo alaus. Tuo metu motina gulėjo kambaryje šalia... Stebuklas, kad jis jos taip pat nenužudė“, – pasakoja vietos gyventojai.
Visa tragedija įvyko nepastebėta. Nors laiptinėje yra devyni butai, niekas nieko negirdėjo. Kaimynė, gyvenanti šalia aukos motinos, apie žmogžudystę sužinojo tik iš policijos.
