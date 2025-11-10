 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Renovuodama seną namą moteris aptiko paslėptas duris: pravėrusi negalėjo patikėti, ką ten rado

2025-11-10 19:30 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-10 19:30

Renovacija dažnai atneša netikėtų atradimų, tačiau tai, ką aptiko viena moteris iš JAV, peržengė bet kokios fantazijos ribas. Savo name ji rado paslėptas duris, apie kurias net nenutuokė, o tai, kas slypėjo už jų, nustebino ne tik ją pačią, bet ir tūkstančius internautų.

Durys (nuotr. Shutterstock.com)

Renovacija dažnai atneša netikėtų atradimų, tačiau tai, ką aptiko viena moteris iš JAV, peržengė bet kokios fantazijos ribas. Savo name ji rado paslėptas duris, apie kurias net nenutuokė, o tai, kas slypėjo už jų, nustebino ne tik ją pačią, bet ir tūkstančius internautų.

REKLAMA
2

Nors dauguma, atnaujindami senus namus, randa tik keletą senų daiktų ar ankstesnių gyventojų paliktų smulkmenų, šįkart atradimas buvo tikra laiko kapsulė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdo įrašas, kuriuo moteris pasidalijo socialiniuose tinkluose, greitai išplito internete ir sukėlė daugybę klausimų bei spėlionių, rašoma mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Paslaptingos durys, kurių niekas nepastebėjo

„Radau paslėptas duris savo name ir atradau 80 metų senumo paslaptį“, – skelbė moteris „Instagram“ paskyroje „SoPo Cottage“.

REKLAMA

Ji pasakojo, kad renovuodama savo senąjį namą aptiko keistą nelygumą sienoje. Nudažytos ta pačia balta spalva kaip ir visa siena, durys buvo beveik nepastebimos – tik mažas vyris išdavė, kad tai nėra tiesiog dekoratyvinė plokštė.

Vaizdo įraše, kuris greitai išpopuliarėjo, užfiksuota, kaip moteris bando atidaryti duris. Ji prisipažino, kad tai nebuvo lengva:

REKLAMA
REKLAMA

„Man sunkiai sekasi jas atidaryti – akivaizdu, kad prie jų nebuvo prieita daugelį metų. Jos visiškai įstrigusios.“

Naudodama laužtuvą primenantį įrankį, moteris galiausiai išjudino duris ir sugebėjo jas praverti. Tai, ką ji pamatė, ją priblokšė.

Senovinė spintelė – laiko kapsulė su vaistų kolekcija

Už paslėptų durų atsivėrė siaura spintelė su keliomis lentynomis. Dauguma jų buvo tuščios, tačiau kelios lentynos buvo prikrautos senovinių skardinių ir buteliukų, kurie, panašu, nebuvo liesti dešimtmečius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pakėlusi keletą iš jų, moteris netrukus suprato, ką rado. Tai buvo įvairūs vaistai, daugiausia skirti vidurių užkietėjimo simptomams palengvinti. Ji parodė keletą buteliukų su ricinos aliejumi bei „mįslingą eliksyrą“, parduodamą kaip vidurius laisvinantį vaistą.

Didžiausias atradimas buvo skardinė su užrašu „Senokot“ – vaisto nuo vidurių užkietėjimo, kuris pirmą kartą rinkoje pasirodė šeštojo dešimtmečio pradžioje. Tai leido moteriai daryti prielaidą, kad spintelė buvo įrengta dar 1940–1950 metais.

REKLAMA

„Tai turi būti iš tų laikų, kai namas buvo pastatytas. Tai spinta nuo vidurių užkietėjimo! Man ji patinka“, – juokėsi moteris vaizdo įraše.

Istorinės užuominos ir netikėtas kontekstas

Nors minėtas prekės ženklas buvo pristatytas XX a. viduryje Jungtinėje Karalystėje, neaišku, kada tiksliai produktas pasiekė Šiaurės Ameriką, kur gyvena moteris.

REKLAMA

Kai kurie internautai pastebėjo, kad vaistų skardinės galėjo būti klinikinio tyrimo metu naudoti pavyzdžiai, nes viena iš jų buvo pažymėta kaip „skirta klinikiniams tyrimams“.

1963 m. Kanados medicinos asociacijos žurnale paskelbtas tyrimas iš tiesų nagrinėjo šių vaistų poveikį maitinančioms motinoms ir jų kūdikiams. Tai leidžia spėti, kad buvę namo savininkai galėjo dalyvauti šiuose tyrimuose ir taip įsigyti šių produktų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Moteris, gyvenanti Meine, JAV, nenurodė daugiau detalių apie spintelės radimo vietą ar jos turinį. Ji taip pat nepateikė informacijos apie ankstesnius namo savininkus. Todėl daugelis sekėjų spėlioja, ar spintelė galėjo priklausyti medicinos darbuotojui, ar buvo tiesiog senovinė „vaistinėlė“.

Nors atsakymo į šį klausimą kol kas nėra, aišku viena – šis radinys atskleidė ne tik mažą istorinę detalę, bet ir suteikė žvilgsnį į kasdienį gyvenimą prieš 70–80 metų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų