Renovuodama seną namą moteris aptiko paslėptas duris: pravėrusi negalėjo patikėti, ką ten rado

Nors dauguma, atnaujindami senus namus, randa tik keletą senų daiktų ar ankstesnių gyventojų paliktų smulkmenų, šįkart atradimas buvo tikra laiko kapsulė.
Vaizdo įrašas, kuriuo moteris pasidalijo socialiniuose tinkluose, greitai išplito internete ir sukėlė daugybę klausimų bei spėlionių, rašoma mirror.co.uk.
Paslaptingos durys, kurių niekas nepastebėjo
„Radau paslėptas duris savo name ir atradau 80 metų senumo paslaptį“, – skelbė moteris „Instagram“ paskyroje „SoPo Cottage“.
Ji pasakojo, kad renovuodama savo senąjį namą aptiko keistą nelygumą sienoje. Nudažytos ta pačia balta spalva kaip ir visa siena, durys buvo beveik nepastebimos – tik mažas vyris išdavė, kad tai nėra tiesiog dekoratyvinė plokštė.
Vaizdo įraše, kuris greitai išpopuliarėjo, užfiksuota, kaip moteris bando atidaryti duris. Ji prisipažino, kad tai nebuvo lengva:
„Man sunkiai sekasi jas atidaryti – akivaizdu, kad prie jų nebuvo prieita daugelį metų. Jos visiškai įstrigusios.“
Naudodama laužtuvą primenantį įrankį, moteris galiausiai išjudino duris ir sugebėjo jas praverti. Tai, ką ji pamatė, ją priblokšė.
Senovinė spintelė – laiko kapsulė su vaistų kolekcija
Už paslėptų durų atsivėrė siaura spintelė su keliomis lentynomis. Dauguma jų buvo tuščios, tačiau kelios lentynos buvo prikrautos senovinių skardinių ir buteliukų, kurie, panašu, nebuvo liesti dešimtmečius.
Pakėlusi keletą iš jų, moteris netrukus suprato, ką rado. Tai buvo įvairūs vaistai, daugiausia skirti vidurių užkietėjimo simptomams palengvinti. Ji parodė keletą buteliukų su ricinos aliejumi bei „mįslingą eliksyrą“, parduodamą kaip vidurius laisvinantį vaistą.
Didžiausias atradimas buvo skardinė su užrašu „Senokot“ – vaisto nuo vidurių užkietėjimo, kuris pirmą kartą rinkoje pasirodė šeštojo dešimtmečio pradžioje. Tai leido moteriai daryti prielaidą, kad spintelė buvo įrengta dar 1940–1950 metais.
„Tai turi būti iš tų laikų, kai namas buvo pastatytas. Tai spinta nuo vidurių užkietėjimo! Man ji patinka“, – juokėsi moteris vaizdo įraše.
Istorinės užuominos ir netikėtas kontekstas
Nors minėtas prekės ženklas buvo pristatytas XX a. viduryje Jungtinėje Karalystėje, neaišku, kada tiksliai produktas pasiekė Šiaurės Ameriką, kur gyvena moteris.
Kai kurie internautai pastebėjo, kad vaistų skardinės galėjo būti klinikinio tyrimo metu naudoti pavyzdžiai, nes viena iš jų buvo pažymėta kaip „skirta klinikiniams tyrimams“.
1963 m. Kanados medicinos asociacijos žurnale paskelbtas tyrimas iš tiesų nagrinėjo šių vaistų poveikį maitinančioms motinoms ir jų kūdikiams. Tai leidžia spėti, kad buvę namo savininkai galėjo dalyvauti šiuose tyrimuose ir taip įsigyti šių produktų.
Moteris, gyvenanti Meine, JAV, nenurodė daugiau detalių apie spintelės radimo vietą ar jos turinį. Ji taip pat nepateikė informacijos apie ankstesnius namo savininkus. Todėl daugelis sekėjų spėlioja, ar spintelė galėjo priklausyti medicinos darbuotojui, ar buvo tiesiog senovinė „vaistinėlė“.
Nors atsakymo į šį klausimą kol kas nėra, aišku viena – šis radinys atskleidė ne tik mažą istorinę detalę, bet ir suteikė žvilgsnį į kasdienį gyvenimą prieš 70–80 metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!