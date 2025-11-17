 
Žmonės

Šeima sugniuždyta: rastas 21-erių merginos kūnas

2025-11-17 13:25

21 metų moteris, rasta negyva laivų statyklos teritorijoje. Sugniuždyta šeima atsisveikina su „nuostabiu angelu“.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

21 metų moteris, rasta negyva laivų statyklos teritorijoje. Sugniuždyta šeima atsisveikina su „nuostabiu angelu“.

0

Šeštadienio popietę rastas jos kūnas.

Sulaikytas įtariamasis

Dėl įtariamos Corinnos Baker, vos 21-erių sulaukusios moters, žmogžudystės sulaikytas vyras. Tragiškai jauna moteris rasta negyva buvusioje laivų statykloje Velsio pajūrio miestelyje Kardigane, Pietų Velse.

Pasak vietos gyventojų, ji paskutinį kartą buvo pastebėta ketvirtadienio vakarą, prieš eidama į laivų statyklos teritoriją. 

Pareigūnai patvirtino, kad 29 metų vyras sulaikytas įtarus žmogžudyste ir šiuo metu laikomas areštinėje.

Liudininkai teigia matę, kaip policija tyrimui paėmė valtį, uždengtą juoda tentu.

Jos sesuo Caitlyn jautrioje žinutėje rašė: „Dangus priėmė patį gražiausią, linksmiausią, užsispyrusį angelą.

„Negaliu patikėti, kad turiu rašyti šį įrašą. Atiduočiau bet ką, kad tik jo nereikėtų rašyti, kad tai nebūtų tiesa... Kad tai būtų žiaurus pokštas...

„Tačiau labai atsiprašau sakydama, kad mano mažoji sesutė Corinna Rose šį rytą netikėtai išskleidė sparnus, būdama vos 21-erių.“

Šeima išplatino pareiškimą, kuriame paragino visus turinčius informacijos kreiptis į pareigūnus.

„Esame sugniuždyti dėl mūsų mylimos Corinnos netekties.

Ji buvo labai mylima, jos labai trūks visai mūsų šeimai ir kiekvienam, kam teko laimė ją pažinoti. Prašome visų, turinčių bet kokios, net ir menkiausios informacijos, kreiptis į policiją.

Taip pat prašome gerbti mūsų privatumą šiuo sunkiu metu ir leisti mums ramiai gedėti.“

 

