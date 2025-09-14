Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kai Kaune liejosi kraujas: štai kaip vyko gaujų karai, boksininkų žūtys ir paslaptingi susidorojimai

2025-09-14 21:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-14 21:00

Šio amžiaus pradžioje, kai H. Daktarui buvo trumpam atsivėrę kolonijos vartai, buvo nušautas Remigijus Daškevičius. Kauno teisėsaugininkai prognozavo, kad žmogžudysčių gali būti ir daugiau.

R. Daškevičiaus nužudymas ir su tuo susiję faktai (nuotr. asm. archyvo)
119

Šio amžiaus pradžioje, kai H. Daktarui buvo trumpam atsivėrę kolonijos vartai, buvo nušautas Remigijus Daškevičius. Kauno teisėsaugininkai prognozavo, kad žmogžudysčių gali būti ir daugiau.

0

Prognozės pasitvirtino. Nušauti arba kėsintasi nušauti V. Mickevičius (Kryžius), A. Šatas, V. Macelis (Pilvas), S. Velečka (Agurkas), A. Antanynas (Antonis), Palangoje pasikėsinta į žinomą verslininką, R. Daškevičiaus draugą R. Skopą.

Ne visi iš išvardytųjų priklauso „Daškiniams“, tačiau įspūdis toks, kad vis dėlto kažkas bandė susidoroti su šios grupuotės nariais. Apie tai 2003-siais plačiau rašė kriminalinių naujienų laikraščio „Akistata“ korespondentai.

Kerštas boksininkams

2001-ųjų gruodžio 5-osios vakarą K. Petrausko gatvės 13-ojo namo kieme nušautas Vaidas Macelis (Pilvas, 26 m.). Nors Vaidas, kaip ir R. Daškevičius, buvo susijęs su boksu, tačiau jų žmogžudystės nesiejamos.

V. Macelis nušautas, kai pastatęs automobilį ėjo pas savo draugę Viką. Netoli pirmosios laiptinės pasipylė šūviai, buvęs sportininkas dar bandė įbėgti į laiptinę, bet nesuspėjo. Pagal visas „kilerių“ darbo taisykles, jam į kaktą buvo paleistas kontrolinis šūvis. Nors V. Macelis policijai buvo žinomas, tačiau neteistas. Tik 1996-ųjų lapkritį buvo suimtas pagal tuo metu galiojusį Prevencijos įstatymą.

Dar prieš nužudant V. Macelį Ispanijoje buvo nušautas irgi buvęs boksininkas Vaidotas Kaminskas (Plyta). Įtariama, kad užsienyje jis reketavo tautiečius. Buvo kalbama, kad su Plyta sąskaitas suvedė reketo neapsikentę panevėžiečiai, tačiau tikroji nužudymo priežastis liko už mūsų valstybės sienų.

Teismas gyvybės neišgelbėjo

2002-ųjų balandžio 19-ąją prie savo namų penkiais pistoleto šūviais į nugarą ir galvą nušautas Artūras Šatas (33 m.). Jis vadovavo „Šatinių“ gaujai, tačiau nebuvo priskiriamas miesto nusikaltėlių elitui. Tiek A. Šatas, tiek kiti jo grupuotės nariai į policijos akiratį dažniausiai pakliūdavo dėl chuliganiško elgesio ir kitų smulkių prasižengimų.

1999 metais A. Šatas ir Tomas Tumasonis (Pomidoras, 26 m.) buvo nuteisti už chuliganizmą ir pasipriešinimą policijos pareigūnams. Išgėrę vyrai siautėjo kavinėse, nuvežti į policijos komisariatą apstumdė viršilą. A. Šatas už neteisėtą laisvės atėmimą bei turo prievartavimą buvo nuteistas ir prieš pat žmogžudystę, bet nuosprendį apskundė, tad suimtas dar nebuvo.

Kauno rajono apylinkės teismas jį nuteisė 4 metams ir 6 mėnesiams. A. Šatas buvo kaltinamas, kad įkalino automobilių meistrą, atsisakiusį perkalinėti gaujos pavogtų automobilių kėbulo numerius. Būtų teismas pasiuntęs iš karto atlikinėti bausmės, tikriausiai vyras būtų gyvas ir šiandien.

Dėl A. Šato nužudymo kelta įvairių versijų. Viena jų - kad jis buvo tarp tų, kurie įvykdė gangsterių įsakymą nužudyti Robertą Borchertą (Karabasą). R. Borchertas buvo nužudytas, kai grįžo atlikęs bausmę. Kauno nusikalstamo pasaulio lyderiai jį buvo apkaltinę pinigų pasisavinimu.

Ginklas nenuskendo

Praėjo vos penkios dienos, kai buvo nušautas A. Šatas, o Kaune vėl aidėjo šūviai. Irgi prie savo namų buvo nužudytas R. Daškevičiaus bendražygis Vidmantas Mickevičius (Kryžius, 36 m.). Į V. Mickevičių žudikai paleido net 9 šūvius. Po pirmųjų šūvių vyras dar bandė bėgti, tačiau pasiviję užpuolikai sušaudė savo auką į galvą. Vaizdas iš tiesų buvo kraupus: visur telkšojo kraujo klanai, ištaškytos smegenys. Tai tikrai nebuvo profesionalaus žudiko darbas.

V. Mickevičius policijai buvo labai gerai žinomas, jis priskiriamas „Daškinių“ grupuotei. Jo pagrindinis darbas buvo Kalniečių mikrorajono mokamų automobilių aikštelių „kontrolė“. Tik prieš nužudymą policijos iniciatyva teismas buvo skyręs Kryžiui įpareigojimus nesusitikinėti su bent devyniais savo draugeliais, irgi priskiriamais nusikalstamoms grupuotėms, taip pat uždraudęs lankytis kavinėse, pramogų centruose ir nuo 24 iki 7 valandos būti namuose. Už turto prievartavimą V. Mickevičius jau buvo nuteistas 3 metams laisvės atėmimo. 1999 metų rugpjūtį jis sugrįžo iš Pravieniškių.

Po metų prie Kauno marių pareigūnai surado ginklą, kuriuo buvo sušaudytas Kryžius. Tai pistoletas-kulkosvaidis „Agram-2000“. Kartu buvo dėtuvė su šoviniais. Manoma, kad ginklas buvo įmestas į vandenį, bet labai arti kranto, tad poilsiautojai jį rado ir ištraukė. „Agram-2000“ laikomas samdomų žudikų ginklu ne tik Lietuvoje. Iš jo šaudoma labai galingais šoviniais, apkaboje telpa, priklausomai nuo modifikacijos, net iki 32 kulkų.

Kaltos cigaretės?

2002-ųjų vasario 20-ąją buvo pasikėsinta į su R. Daškevičiumi susijusį Lietuvos bokso federacijos viceprezidentą Rolandą Skopą. Į jį šauta Palangoje, kai sėdėdamas prie džipo vairo išvažiavo iš daugiabučio kiemo. Du vyrai į verslininką paleido 12 šūvių, iš kurių 9 pataikė į automobilį ir lengvai sužalojo R. Skopui ranką. Vyras tik padidino greitį ir nuvažiavo į Klaipėdą, kur kreipėsi į policiją.

Kauniečiui R. Skopui Palangoje priklausė viešbutis „Mama Rosa“, kurį jis pardavė, taip pat įmonė „Saros užeiga“, kartu su draugais – bendrovė „Verslo inovacija“. Beje, „Saros užeigoje“, veikusioje Kaliningrado srityje, dirbo R. Daškevičius. Kalbama, kad daug jo pinigų sukosi R. Skopo versle, kad ir pasikėsinimas susijęs su pinigų grąžinimu.

Tačiau yra ir kita versija. Pagal ją, visą stambią kontrabandą Lietuvoje kontroliavo Daškė. Jis gaudavo ir didžiausią riekę nuo kontrabandos pyrago. Tačiau kai Belgijos policija sulaikė kontrabandinį cigarečių krovinį iš Lietuvos, R. Daškevičius įtarė, kad jį policijai kažkas įskundė. Skundiko paieškos peraugo į kruviną nesantaiką. Daškė įtarė Ilgą iš Jonavos. Prasidėjo įtakos zonų perdalijimas. Kalbama, kad į Ilgo pusę perėjo Kauno centre sužeistas Antonis, nušautas Kryžius, neva prieš Daškės žūtį tarp jo ir R. Skopo irgi buvę įtempti santykiai.

Kraujas liejasi laisvai

Tokie paskutinio karo rezultatai. Tačiau Kaune tas karas tarp atskirų gaujų arba tarp gaujos narių vyko beveik visą laiką. Jauni vyrai arba dingdavo be pėdsakų, arba iškeliaudavo į kapines. 1997 metų sausio 26 dieną Lampėdžiuose rastas peiliais subadytas Roberto Borcherto (Karabaso, 32 m.) lavonas. Kovo 9-ąją prie savo namų nušautas Artūras Sujetovas (28 m.). Spalio 30 dieną prie sugyventinės namų nušautas Gintautas Bakanauskas (Bakanas, 30 m.).

Bakanas buvo nušautas vidury dienos prie sugyventinės namų belipantis į savo mersedesą. Buvęs Lietuvos suaugusiųjų bokso čempionas, SSRS jaunių vicečempionas krito nuo samdomo žudiko kulkos. Sužeistas vyras dar nubėgo 50 metrų, bet pasivijęs žudikas paleido kontrolinį šūvį. Kartu su Bakanu buvęs jo draugas Robertas Remeika tą dieną buvo tik sužeistas, tačiau ir jis po 9 mėnesių krito nuo kulkos Rusijoje.

G. Bakanauskas buvo du kartus teistas – už dokumentų klastojimą ir nelegalų ginklo laikymą. Kaip ir kiti „daškiniai“, užsiėmė kontrabanda.

1998-ieji. Gegužės 24 dieną netoli Kauno nuosavame automobilyje rasti nušauti Nijolė ir Algirdas Paškauskai. Iš karto po žmogžudystės buvo teigiama, kad Lietuvos futbolo federacijos Kauno apskrities prezidiumo narys ir futbolo komandos „Ranga-Politechnika“ prezidentas Algirdas Paškauskas susijęs su Gogos aplinkos žmonėmis, kad nužudytas dėl skolų. Tačiau šioje byloje tiesa išaiškėjo: tėvus nužudė sūnus Audrius ir šio draugas Julijus Charževskis. Jie abu jau nuteisti. Atrodytų, konfliktas tik dėl pinigų, bet mafijos šešėlio galima paieškoti ir šioje byloje. Audrius Paškauskas vartojo narkotikus ir buvo įklimpęs į skolas. Nužudęs tėvus jis pradėjo parceliuoti turtą. Dalis jo buvo parduota arba atiduota už skolas ir pateko į „daškinių“ rankas.

Rugsėjo 2-ąją prie namų nušautas Aidas Visockas (24 m.), o po penkių dienų – Rolandas Krasnickas (32 m.). Abu jie priskiriami „Aiduko“ grupuotei. Tais pačiais metais, spalio 16-ąją, prie savo garažo nušautas Kauno dziudo federacijos prezidentas Vaidotas Stankevičius (Smauglys, Stankė, 38 m.). Į jį nuo garažo stogo buvo paleisti keturi šūviai. Smauglys buvo vienas iš Kauno nusikalstamo pasaulio įžymybių, turėjo ryšių su Vilniaus ir Klaipėdos nusikaltėliais.

Vaidas Stankevičius į pareigūnų akiratį pateko dar sovietmečiu. Jis buvo subūręs sportininkų grupuotę ir plėšė kaimų parduotuves. 1985 metais sportininkus teisė karinis tribunolas. V. Stankevičius sėdo 14 metų. Į laisvę išėjo po šešerių. Kauno liaudies teismas nusprendė, kad Vaidas jau pasitaisė. Šis sugrįžęs iš karto vėl subūrė smogikų gaują ir, globojamas „daktarų“, ėmėsi reketo. Su šia gauja susijusi ir Barselonos olimpiados dalyvio boksininko Vido Markevičiaus žūtis. Boksininkas buvo nušautas, kai reketavo vieną Garliavos verslininką.

Prieš pat V. Stankevičiaus nužudymą prokuratūra planavo jį sulaikyti už tarpininkavimą išsiperkant vogtus automobilius. Nespėjo – aplenkė žudikas. Manoma, kad dėl alkoholio prekybos rinkos pasidalijimo ar skolų. V. Stankevičius turėjo bendrovę, prekiavusią „Utenos gėrimų“ produkcija. Į jį dažnai kreipdavosi, kad jis savo autoritetu išspręstų konfliktus.

1999-aisiais ir 2000-aisiais nusikaltėlių fronte – ta pati situacija: aidi šūviai, kraujas liejasi laisvai. Keliais šūviais į krūtinę nužudomas „Žaliakalnio“ grupuotei priklausęs Ričardas Garnys (Karka, 33 m.). Ankščiau du kartus teistas vyras nušautas kone vidurdienį metalinių garažų masyve. Tikėtina, kad žudikai gerai žinojo R. Garnio tos dienos planus ir laukė, kuomet auka ateis prie savo automobilio. Galimas dalykas, jog su R. Garniu susidorojo prieš porą metų nušauto Bakano priešai. Anuomet Karka buvo G. Bakanausko vairuotojas, juos sieja ir tolimi giminystės ryšiai. Neatmetama galimybė, kad R. Garnį nužudė ir kuris nors jo skolininkas.

Taip pat vidurdienį pačiame miesto centre, „Metropolio“ restorano kieme, dviem šūviais į galvą buvo nužudytas Ramūnas Kuzminas (Ramaškė, 31 m.). Jis vertėsi ne tik alkoholio, cigarečių, bet ir maisto produktų bei kitokių turinčių paklausą prekių kontrabanda. Iš Vokietijos, Rusijos prekes jis pristatydavo į Kauno prekybos centrus ir jos ištirpdavo tarp legalių prekių. Juoduosius pinigus dalydavosi su prekyba užsiimančiais verslininkais. Ramaškė buvo pagarsėjęs kaip žodžio žmogus, su visais sąžiningai atsiskaitydavo ir, matyt, kai ką stūmė iš rinkos. Kitos miesto „šešėlinės“ grupuotės konkurentą pašalino.

Kaune, matyt, pavojingiausias metas – vidudienis. Tokiu laiku tik pabaigęs treniruotę nušautas Kęstutis Jurša (38 m.). Perspektyvus sportininkas už išžaginimą 7 metų laisvės atėmimo bausme buvo nuteistas 1982 metais. Po dešimtmečio buvo laikomas vienu iš „Centro“ grupuotės lyderių. K. Jurša bendravo ir su Ramaške, buvo pasklidusios kalbos, kad galėjo prisidėti ir prie jo nužudymo. Kita versija: buvo įsipainiojęs į tarptautinės narkotikų mafijos tinklą. Paskutiniu metu sportininkas jautėsi nesaugus, nuolat kaitaliojo net treniruočių laiką.

Tais metais taip pat „padėti į vietą“ Alvydas Bartukus, Vilmantas Čereška, Ričardas Pilsudskis, Raimondas Karpavičius, Egidijus Gaudzevičius, Laimutis Valerta. Kai kurie jų laikomi gaujų nariais, kiti nukentėjo kaip verslininkai. Įdomu tik tai, kad sprendžiant įvairius klausimus kraujo beveik visada išvengia Vilijampolės grupuotės.

