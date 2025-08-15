Didžiąją dalį nusikaltimų jie vykdė užsienyje, todėl tikėjosi, kad Lietuvoje niekas jų nesugaudys. Pasijautę nebaudžiami – jie padarė klaidą, kuri leido kriminalistams išardyti šią Kaune susibūrusią galingą nusikalstamą struktūrą.
Po vienos paslaptingiausių ir žiauriausių nusikalstamų grupuočių Kaune „virtuvę“ pasižvalgęs rašytojas Dailius Dargis naujienų portalui tv3.lt atskleidė sukrečiančių faktų apie Kamuolinių gaujos gyvenimą.
„Kamuolinių gauja mane sudomino, nes tai ؘ– viena paslaptingiausių nusikalstamų grupuočių Lietuvos istorijoje. Daktarai, Tulpiniai, Princai visada stengėsi save rodyti, demonstruoti galią. Savo ruožtu Kamuoliniai buvo gudresni, mažiau matomi.
Gyvendamas Kaune girdėdavau, kad yra tokia grupuotė, bet su jos nariais susijusių bylų netekdavo matyti. Jie veikė pogrindyje, bendraudavo uždarame rate. Būtent dėl šios gaujos paslaptingumo labai norėjosi žmonėms papasakoti apie šią nusikalstamą grupuotę“, – pabrėžė D. Dargis.
Skandalingas pasikėsinimas
Pirmosios rimtesnės žinios apie Kamuolinius visuomenės ausis pasiekė dar 2009-siais, kai buvo apšaudytas prabangus „Audi 8“ automobilis, kuriuo tuo metu vyko Agurkinių gaujos narys Tadas Petrošius ir Rainoldas Mockus.
Šūviai sodų bendrijoje buvo tiesioginės kovos tarp Agurkinių ir Kamuolinių dėl įtakos Kaune rezultatas. Tiesa, nors abu automobilyje buvę žmonės patyrė sunkių sužalojimų, tačiau jiems pavyko išgyventi.
„Po šių šūvių išgirdome, kad yra toks Giedrius Janonis-Kamuolys. Tas skandalingas atvejis atskleidė daugiau kortų. Pradėjo aiškėti, kad Kaune egzistuoja dar viena stambi nusikalstama grupuotė.
Istoriškai Kamuoliniai savo veiklą pradėjo apie 1999-sius. Tiesa, tada jie buvo prisišlieję prie kitos gaujos narių. Kalbama, kad jie buvo savotiškais Remigijaus Daškevičiaus kareiviais. Vykdė jo pavestus darbus. Toks kovinis vienetas, kuris nuo to laiko pradėjo kelti galvas“, – pasakojo D. Dargis.
Kamuolinių gaujos struktūra buvo įspūdinga. Teigiama, kad gauja turėjo keturis „filialus“. Nusikaltimus vykdė daugybė žmonių. Gaujos narių skaičius svyravo nuo 200 iki 400, o tai jau sufleravo apie galingą nusikalstamą struktūrą.
Gaujos vadeivos
Pagrindiniai gaujos lyderiai buvo G. Janonis-Kamuolys ir Tomas Gaidanka-Ilgas. Pastarasis nuo seno buvo žinomas, kaip nuožmus mašinų vagis.
„Situacija tokia, kad T. Gaidanka, greičiausia, buvo turtingiausias iš visų gaujos narių. Jis nuo automobilių vagysčių perėjo iki nekilnojamojo turto. Jis turi nekilnojamojo turto tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Manoma, kad tas turtas įsigytas už nelegaliai uždirbtus pinigus. Juolab, kad T. Gaidanka gyveno Kleboniškių kvartele, kuris yra prestižinis Kaune. Jis buvo godus, kas, mano nuomone, ir atvedė iki belangės.
Manoma, kad jis apgavo kelis savo jaunuosius sėbrus. O vienas iš jų, supykęs ant T. Gaidankos, pradėjo bendradarbiauti su teisėsauga bei atskleidė visas jo nusikalstamas veikas“, – apie vieną gaujos lyderių pasakojo D. Dargis.
Anot jo, visos didžiosios Lietuvos gaujos sužlugo tik tada, kai kažkas iš jų narių pradėdavo bendradarbiauti su teisėsauga.
Išsiskyrė žiaurumu
Kamuolinių gauja išsiskyrė savo žiaurumu. Ir kalbama ne tik apie vykdytus nusikaltimus. Žiauriai buvo elgiamasi ir su pačios grupuotės nariais, kurie norėdavo pasitraukti.
„Jei gaujos narys norėdavo pradėti normalų gyvenimą, pasitraukti iš grupuotės, jam tekdavo praeiti skausmo kelius, o kartais net ir paaukoti gyvybę. Vadeivos tokį žmogų išsikviesdavo, mušdavo, žemindavo.
Tikrai pasitaikė ne vienas atvejis, kai pasitraukti norintį žmogų buvo bandoma „sulaužyti“. Vienas tokių žmonių buvo žiauriai sumuštas. Kalbama, kad T. Gaidanka turėjo mėlynos spalvos laužtuvą, kuriuo bausdavo nepaklusnius narius.
Yra buvęs atvejis, kad pasitraukti norinčiam gaujos nariui nupjovė ausį. O pas vieną nepaklususį narį nuvyko keliese ir jį mirtinai sumušė“, – Kamuolinių gaujos užkulisius praskleidžia rašytojas D. Dargis.
Sykį gaujos nariai vyko į Hagą dviem automobiliais ir apsiginklavę iki dantų. Ten jie turėjo apšaudyti vieną iš nepaklususių gaujos narių. Žmogus buvo sužalotas, tačiau šiaip ne taip išgyveno. O rūstybę jis užsitraukė, nes buvo įžeidęs ar nepagarbiai pasielgęs su vieno iš gaujos lyderių moterimi.
„Kamuolinių gaujos nariai pagarbos nejautė ir savo pačių antrosioms pusėms. Kai kurie su savo moterimis elgėsi negražiai ir negarbingai. Tikėtina, kad prieš jas buvo vartojamas fizinis smurtas. Tokia sveiku protu nepaaiškinama neapykanta, kuri tarsi rodo, jog patys gaujos nariai praeityje yra turėję tam tikrų problemų.
Dalis gaujos narių norėjo, kad jų vaikai sektų tėvų pėdomis. Tiesa, tas pats T. Gaidanka vieną savo vaiką išsiuntė mokytis į užsienį. G. Janonis-Kamuolys svajojo, kad jo vaikas taptų futbolininku“, – pasakojo D. Dargis.
Aiškėja, kad Kamuoliniai buvo sukurpę planą nužudyti visus pagrindinius Agurkinių gaujos narius. Tam buvo paruoštas specialus automobilis, ginkluotė ir ne šaulys. Bet yra nemažai kalbų, kad būtent nepavykęs pasikėsinimas į T. Petrošiaus gyvybę, Kamuolinių vadeivas privertė persigalvoti ir atsisakyti tokio plano.
Tad, kodėl vengę viešumo, Kamuolinių gaujos nariai pradėjo demonstruoti savo turtus? Anot D. Dargio, suveikė žmogiškumo faktorius:
„Jie atsipūtė, pagalvojo, kad teisėsauga jų nepalies. Juk nemaža dalis nusikaltimų buvo daroma ne Lietuvoje. Gaujos vadeivos atsipalaidavo. Jie pirko ir važinėjosi prabangiais automobiliais. Manau, kad kai prieš kelerius metus buvo sutriuškinta Agurkinių grupuotė, tada Kamuoliniams reikėjo susimąstyti.“
