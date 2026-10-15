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Neuromokslininkė Laura Bojarskaitė griauna miego mitus – ypač įspėja dėl vieno: „Jis daugiausia žalos pridaro“

Pasikalbėkim
2026-10-15 17:45 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-10-15 17:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Neuromokslininkė, miego tyrinėtoja, mokslo populiarintoja socialiniuose tinkluose, dr. Laura Bojarskaitė jau nesuskaičiuoja, kiek kartų yra davusi interviu apie miegą ar savo atliekamus tyrimus. Tačiau apie asmeninį gyvenimą garsi mokslininkė iki šiol beveik nekalbėjo, nors šis tikrai ne mažiau įdomus už jos mokslinius atradimus.

Neuromokslininkė, miego tyrinėtoja, mokslo populiarintoja socialiniuose tinkluose, dr. Laura Bojarskaitė jau nesuskaičiuoja, kiek kartų yra davusi interviu apie miegą ar savo atliekamus tyrimus. Tačiau apie asmeninį gyvenimą garsi mokslininkė iki šiol beveik nekalbėjo, nors šis tikrai ne mažiau įdomus už jos mokslinius atradimus.

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Būtent tinklalaidėje „Pasikalbėkim” Laura ryžosi neįtikėtinai atvirai išpažinčiai apie pasirinkimus, kurie daugeliui atrodo nesuprantami ar kelia nuostabą – kodėl ji nesituokia su ilgamečiu mylimuoju ir kodėl nenori susilaukti vaikų? Ar dėl to yra patyrusi aplinkos spaudimą?

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Nenori vaikų

Daugiau nei dešimt metų Norvegijoje gyvenanti Laura į gimtąjį Vilnių grįžta vis dažniau, tačiau kas nutiko, kad ji tapo emigrante? Leisdamasi į prisiminimų kelionę, moteris atskleidė, kodėl išvyko iš Lietuvos, kokius mokslus krimto Kopenhagoje, kaip pasuko į miego tyrimus ir darbą laboratorijoje. Būtent čia įvyko lemtinga pažintis su kolega norvegu, kuris ilgainiui užkariavo lietuvės širdį. 

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ – neuromokslininkė, miego tyrinėtoja Laura Bojarskaitė

„Mes esam tokia gal modernesnė pora. Nesam susituokę, net nesam susižiedavę. Neturim vaikų, bet esam kartu. Iškart norėčiau pabrėžti, kad tai buvo išdiskutuota tema. Mes labai dažnai apie tai kalbamės ir per visus šiuos dvylika metų, kiek esam pora, tikrai labai daug kartų apie tai šnekėjomės. Man 35-eri metai, bet aš nenoriu vaikų ir niekad per didelio noro nejaučiau, tiesą sakant. Visgi, prieš kokius penkerius metus man buvo su tuo nelengva susigyventi“, – atvirauja Laura. 

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Ji neslepia, kad dėl to lankėsi ir pas psichoterapeutą. O ar pora sulaukia kokių nors komentarų šia tema iš artimųjų ar aplinkos? Kaip Laurai pavyko rasti kompromisą su vyru? Galbūt jis irgi niekada nenorėjo tapti tėčiu? Mokslininkė taip pat atvirai papasakojo, kodėl iki šiol yra nesusituokę. Ką šiandien pora galvoja apie santykių įteisinimą ir kas jiems apskritai svarbiausia gyvenant kartu?

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Mitai apie miegą

Charizmatiškoji Laura pripažįsta, kad didžioji jos kasdienybės dalis prabėga ne namuose, o laboratorijoje. Būtent čia atlieka svarbiausius tyrimus su pelėmis ir gilinasi į miego paslaptis. Ką mokslininkei pavyko išsiaiškinti stebint pelių smegenis? Galiausiai, kaip jai pavyksta tai padaryti?

„Taigi ką aš darau ir kaip matome pelių smegenis? Su dantisto grąžtais, chirurginiu būdu įstatome tikrą langiuką pelei į kaukolę ir ten yra stikliukas, per kurį tu gali žiūrėti į tas smegenis“, – intriguoja viešnia.

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Kodėl miegas apskritai toks svarbus žmogaus gyvenime? Kokius tris populiariausius mitus, susijusius su miegu, Laura įvardijo pokalbio metu? Vienas jų, pasirodo, ypač pavojingas.

„Tai čia vienas iš mitų, kuris mano nuomone, daugiausia žalos pridaro žmonėms”, – atvirai rėžė miego ekspertė. 

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Taip pat Laura atskleidė ne vieną būdą, galintį padėti lengviau užmigti, sumažinti nemigą ir papasakojo apie savo su kolege sukurtą miego programėlę. O kokį brangų daiktą viešnia atsinešė į studiją? Pasirodo, Laura ne tik su juo keliauja, bet kartu ir miega. 

Visą pokalbį su Laura Bojarskaite žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Tinklalaidę „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Antradieniais 19 val. – ir TV3 YouTube kanale!

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