Dainininkė Marija Grabštaite-Gøya apie sunkų etapą ir viską pakeitusią meilę Ugnei: „Ji yra mano siela“

Prieš daugiau nei dešimtmetį projekte „X faktorius“ sužibėjusi Marija tada užkariavo ir teisėjų, ir žiūrovų širdis, tačiau nuo tų laikų ji labai stipriai pasikeitė.
Dainininkė atvirai sako, kad dužę santykiai, skyrybos, subyrėjusi emocinė sveikata paliko ryškius pėdsakus. Galiausiai Marija nusprendė dingti iš socialinių tinklų ir net kuriam laikui buvo atsitraukusi nuo muzikos. Kas jai tuomet buvo sunkiausia ir kaip pavyko atsitiesti?
„Manau, kad aš visą laiką lygiavausi į kažką ir buvau labai didelė perfekcionistė. Tai dabar tampu žmogumi, kuris yra tikras. Jeigu man liūdna – liūdžiu, jeigu linksma – džiaugiuosi. Bet nesakau, kad tai labai lengva“, – atvirauja Marija.
Savęs paieškos ir muzikos galia
Savęs ji ieškojo ne vienerius metus – nuo kelionių po tolimus kraštus iki naujų kūrybinių sumanymų ir pažinčių. Ypač sėkmingas etapas prasidėjo Marijai suvienijus jėgas su muzikos prodiuseriu Ten Walls. Mergina tikina supratusi, kad muzika yra tikroji jos sielos kalba, nes kurdama ir dainuodama geriausiai išreiškia save, o taip pat gali padėti ir kitiems.
„Man visada kažko trūko, kas pasakytų kažką, pasidalintų kokia mintimi, kuri tą dieną man padės. Tą savaitę, tą mėnesį, tuos metus galbūt. Ir aš gyvensiu su tuo. Bet dabar manau, kad pati tampu tuo žmogumi, kurio man visą laiką reikėjo“, – sako dainininkė.
Prabilo apie mylimą žmogų
Ilgą laiką ji nekalbėjo apie asmeninį gyvenimą, tačiau ir čia įvyko pokyčių. Kas juos paskatino? „Sutikimas žmogaus, kuris atnešė tokią šviesą, kur pasirinkau gyventi“, – šypsodamasi sako Marija.
Kas tas žmogus? Pirmąkart dainininkė ryžosi viešai atskleisti, kad jos širdį pavergė Ugnė. Kokia judviejų pažintis?
Taip pat išvysite, kokie mylimosios pasakyti žodžiai virto tatuiruote ant Marijos kūno ir kokį netikėtą brangų daiktą ji atsinešė į studiją.
Visą pokalbį su Marija Grabštaite-Gøya žiūrėkite straipsnio pradžioje.
Tinklalaidę „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Antradieniais 19 val. – ir TV3 YouTube kanale!