Veronika Montvydienė įgėlė viešai besiskiriančioms poroms ir prisiminė savo skyrybas: „Mes „nepardavėme“ vaikų“

Po skyrybų su dainininku Donatu Montvydu ji pradėjo naują gyvenimo etapą – įkūrė elektroninę parduotuvę, pasidarė kelias plastines operacijas ir, kaip pati teigia, išmoko svarbiausią dalyką – pasakyti ne. O ar Veronikos širdyje atsirado vietos naujiems jausmams?
Karjeros posūkiai
Dukrą Adelę ir sūnų Kajų auginanti moteris neslepia, kad vaikai visuomet jai buvo didžiausias prioritetas. Dėl to atsisakė profesionalios šokėjos karjeros, nes visa širdimi atsidavė motinystei. O kaip yra šiandien? Ar paaugus vaikams, Veronika negalvoja grįžti į šokių aikštelę? Juolab, kad socialiniuose tinkluose ji dažnai dalijasi vaizdo įrašais, kuriuose šoka su Adele?
„Niekada nesakyk niekada“, – šypsodamasi intriguoja viešnia.
Visgi moteris tikina, kad dabar svarbiausia veikla susijusi su elektronine parduotuve, kurią sėkmingai plėtoja ir net vadina trečiuoju kūdikiu. O kaip ji ryžosi pradėti verslą? Kas labiausiai tam įkvėpė? Veronika juokiasi, kad kažkam gal tai atrodo netikėtas posūkis, bet pati puikiai žino, kokia yra iš tikrųjų ir ką sugeba.
„Aš visą laiką buvau, kas esu: ir ryški, ir įdomi, ir turėjau, ką pasakyti. Tik manęs visą laiką klausdavo – o kur Donatas? Gaudavau vienintelį klausimą, kad ir ką bedarytum, kur beeitum. Nors gal tai labai natūralu? Nori ar nenori, negali būti tiek įdomus kitiems, nes tavyje vis tiek mato kitą žmogų. Bet kai aš dabar to atsikračiau, tai prašom, sveiki, čia aš“, – šypsodamasi sako Veronika.
Skyrybos su Donatu Montvydu
Kokie jos santykiai su Donatu dabar ir kokias svarbiausias pamokas atnešė skyrybos? Veronika tikina, kad didžiausias jų – kaip žinomos poros pasiekimas – buvo skyrybos be dramų socialiniuose tinkluose ir, kaip pati sako, „neparduodant“ vaikų.
„Mes nesam vienintelė pora, kuri išsiskyrė visiškai tyliai, visiškai civilizuotai, be jokių kažkokių skandalų, viešų „skalbimų“ ir fake sakymo, kad mums vaikai svarbiausi“, – rėžė Veronika.
Pasak žinomos moters, socialiniai tinklai jai svarbu, tačiau dėl daugiau sekėjų neketina peržengti asmeninių ribų ir dalintis absoliučiai viskuo. Veronika pastebi, kad kai kurie nuomonės formuotojai pasiryžę bet kam, jog tik atkreiptų į save dėmesį.
„Vis dėl to norėčiau įkvėpti žmones, parodyti tai, kas jiems būtų naudinga ir keltų geras emocijas. Nemanau, kad yra tikra dalintis, kaip tu verki arba dalintis tokiais dalykais, kurie kitų neįkvepia. <...> Tu verki, bet dar išsitrauki savo telefoną pasifilmuoti, tai nežinau. Aš tokiais dalykais paprasčiausiai netikiu“, – sako Veronika.
Taip pat išgirsite, kodėl ji ryžosi dviems plastinėms operacijoms – nosies ir krūtinės. Ar dėl pasikeitusios išvaizdos Veronika sulaukia kokių nors komentarų? „Reikia išgirsti save ir neklausyti kitų. Jeigu kažkas tavęs nemylės dėl papų, tai viso gero. Tokius žmones lauk reikia vyti iš savo gyvenimo“, – įsitikinusi Veronika. O ko gimtadienio proga ji sau linki ir kokių ateities planų dar turi? Išvysite, ir kokį svarbų daiktą viešnia atsinešė į studiją.
Visą pokalbį su Veronika Montvydiene žiūrėkite straipsnio pradžioje.
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