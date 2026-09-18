Šulijos mylimoji Viktorija apie didelį amžiaus skirtumą ir sunkias skyrybas po 20 metų: „Pasirinkau ardyti šeimą“

Ar tam turėjo įtakos naujai užgimusi meilė? O gal ji pati tapo Naglio skyrybų priežastimi? Išgirsite ir kokių ateities planų su mylimuoju turi Viktorija – ar ryžtųsi dar kartą tekėti?
Naglio Šulijos ir Viktorijos Mykolaitytės pažinties istorija
„Per vieną dieną tapau, kaip žurnalistai teigė, staiga išgarsėjusia moterimi“, – šypsodamasi sako dizainerė. Būtent pasirodžiusi viename renginyje su Nagliu, kuriame abu neslėpė šiltų jausmų, Viktorija sulaukė išskirtinio žiniasklaidos dėmesio ir tapo žinoma visoje Lietuvoje. O kada jie suprato, kad vienas kitam yra neabejingi? Viešnia pripažįsta, kad tai nebuvo meilė iš pirmo žvilgsnio, tačiau po truputį jausmai šiltėjo ir galiausiai abu pajuto, kad drauge būti labai lengva.
„Jaučiu ramybę ir pilnatvę. Nes būdama su juo suprantu, kad galiu būti savimi. Manęs niekas neteisia, kad ir ką padaryčiau“, – tikina Viktorija. Ji džiaugiasi, kad abu jungia tie patys hobiai – ne tik buriavimas, bet ir maudynės eketėje, kelionės, astrologija. Moteris taip pat atskleidė, kokią tradiciją kiekvieną sekmadienį jie turi savo namuose ir kokios Naglio savybės ją labiausiai žavi.
Viktorija atvirai sako, kad daugelio dalykų, kuriuos šiuo metu patiria, labai trūko ankstesniuose santykiuose. Nors su vyru išgyveno kartu 20-imt metų, ilgainiui ėmė jausti, kad skyrybos yra neišvengiamos.
„Nebuvo emocinio komforto. Tiesiog, saugodama savo emocinę sveikatą, ramybę aš tarsi pasirinkau ardyti šeimą. Deja, bet teko tai daryti. Tikrai buvo ir nuolatinės psichologinės konsultacijos, tačiau galiausiai supranti, kad santykis „neina“ ir laikosi tik tiek, kiek pati įdedi tos savo stiprybės, jėgos. O kai vieną dieną pagalvoji, kiek dar reikės kankintis, atėjo tas suvokimo momentas, kad gana“, – atvirauja Viktorija.
Amžiaus skirtumas
Ir ji, ir Naglis iš ankstesnių santykių turi tris vaikus. Kaip jiems pavyko susidraugauti su vienas kito vaikais? Moteris atvirai prabilo ir apie amžiaus skirtumą su mylimuoju. Ar tai, kad yra 16-ka metų jaunesnė, turi kokios nors įtakos bendravimui? O ko Viktorija tikisi iš santykių su Nagliu? Ar kartą jau ištekėjusi ir išsiskyrusi, ryžtųsi dar kartą tuoktis?
„Aš esu iš tų, kuri niekada nesako niekada“, – intriguoja Viktorija.
Laidoje taip pat išgirsite, kokį brangiausią interjerą Viktorijai yra tekę sukurti ir kiek jos paslaugos kainuoja? Pasirodo, interjero dizaineriai tampa net santykių ekspertais. Moteris juokiasi, kad kartais tenka gelbėti poras nuo rimtų konfliktų ar net skyrybų.
Visą pokalbį su Viktorija Mykolaityte žiūrėkite straipsnio pradžioje.
Tinklalaidę „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Antradieniais 19 val. – ir TV3 YouTube kanale!
Kažkokia iškrypimo forma ne kitaip.