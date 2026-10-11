Laura Bojarskaitė apie laboratorijoje gimusią meilę norvegui ir drąsų sprendimą: „Man 35-eri, bet aš nenoriu vaikų“

Nors Laura daug kartų davė interviu apie miegą, savo mokslinius darbus, šįkart ji pirmąsyk ryžosi prabilti apie asmeninį gyvenimą. Neįtikėtinai atvira mokslininkės išpažintis apie pasirinkimus, kurie daugeliui atrodo nesuprantami ar kelia erzelį – kodėl ji nesituokia su ilgamečiu mylimuoju ir kodėl nenori susilaukti vaikų? Ar Laura dėl to yra patyrusi aplinkos spaudimą?
Širdį užkariavo norvegas
Daugiau nei dešimt metų Norvegijoje gyvenanti moteris į gimtąjį Vilnių grįžta vis dažniau, tačiau kas nutiko, kad ji tapo emigrante? Leisdamasi į prisiminimų kelionę, Laura atskleidė, kodėl išvyko iš Lietuvos, kokius mokslus krimto Kopenhagoje, kaip pasuko į miego tyrimus ir darbą laboratorijoje. Būtent čia įvyko lemtinga pažintis su kolega norvegu, kuris ilgainiui užkariavo lietuvės širdį.
„Mes esame tokia gal modernesnė pora. Nesame susituokę, net nesame susižiedavę. Neturime vaikų, bet esame kartu. Iškart norėčiau pabrėžti, kad tai buvo išdiskutuota tema. Mes labai dažnai apie tai kalbamės ir per visus šiuos dvylika metų, kiek esame pora, tikrai labai daug kartų apie tai šnekėjomės. Man 35-eri metai, bet aš nenoriu vaikų ir niekada per didelio noro nejaučiau, tiesą sakant. Visgi, prieš kokius penkerius metus man buvo su tuo nelengva susigyventi“, – atvirauja Laura.
Ji neslepia, kad dėl to lankėsi ir pas psichoterapeutą. O ar pora sulaukia kokių nors komentarų šia tema iš artimųjų ar aplinkos? Kaip Laurai pavyko rasti kompromisą su vyru? Galbūt jis irgi niekada nenorėjo tapti tėčiu? Mokslininkė taip pat atvirai papasakojo, kodėl iki šiol yra nesusituokę. Ar nors kartą mylimasis mėgino pirštis? Ką šiandien pora galvoja apie santykių įteisinimą ir kas jiems apskritai svarbiausia gyvenant kartu?
Populiariausi mitai apie miegą ir kodėl miegas toks svarbus
Charizmatiškoji Laura pripažįsta, kad didžioji jos kasdienybės dalis prabėga ne namuose, o laboratorijoje. Būtent čia atlieka svarbiausius tyrimus su pelėmis ir gilinasi į miego paslaptis. Ką mokslininkei pavyko išsiaiškinti stebint pelių smegenis? Galiausiai, kaip jai pavyksta tai padaryti?
„Taigi ką aš darau ir kaip matome pelių smegenis? Su dantisto grąžtais, chirurginiu būdu įstatome tikrą langiuką pelei į kaukolę ir ten yra stikliukas, per kurį tu gali žiūrėti į tas smegenis“, – intriguoja viešnia.
Kodėl miegas apskritai toks svarbus žmogaus gyvenime? Kokius tris populiariausius mitus, susijusius su miegu, Laura įvardijo pokalbio metu? Vienas jų, pasirodo, ypač pavojingas.
„Tai čia vienas iš mitų, kuris mano nuomone, daugiausia žalos pridaro žmonėms”, – atvirai rėžė miego ekspertė.
Taip pat Laura atskleidė ne vieną būdą, galintį padėti lengviau užmigti, sumažinti nemigą ir papasakojo apie savo su kolege sukurtą miego programėlę. O kokį brangų daiktą viešnia atsinešė į studiją? Pasirodo, Laura ne tik su juo keliauja, bet kartu ir miega.
Visą pokalbį su Laura Bojarskaite žiūrėkite straipsnio pradžioje.
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