Netikėta tragedija: rungtynių metu mirė treneris

Dvikovos tarp „Radnički 1923“ ir „Mladost“ 21-ąją minutę Živovičius, stovėjęs šalia atsarginių suolelio, pasijuto blogai ir staiga susmuko. Rungtynės buvo nedelsiant sustabdytos. Aikštės pakraštyje skubiai dirbęs medikų personalas visomis išgalėmis siekė stabilizuoti trenerio būklę. Stadioną sukaustė šokas ir nerimas, rašo miundiario.com
Būklė tragiškai pablogėjo
Živovičius buvo skubiai išvežtas į ligoninę, tačiau pakeliui jo būklė dramatiškai pablogėjo. Nepaisant gaivinimo pastangų, medikams nepavyko jo atgaivinti – netrukus iki pertraukos buvo patvirtinta tragiška žinia: treneris mirė.
„Radnički 1923“ klubas išreiškė gilų liūdesį dėl prarasto komandos nario: „Mladenas paliko mus per anksti. Jis įkūnijo ramybę, kilnumą ir atsidavimą. Nepaisant trumpo laiko mūsų klube, jis paliko neišdildomą pėdsaką.“ Komandos žaidėjai, sirgaliai ir kolegos sutiko, kad jo netektis – didžiulis smūgis visam Balkanų futbolui.
Ryški asmenybė
Karjeros metu M. Živovičius buvo viena ryškiausių puolėjų asmenybių Bosnijos ir aplinkinių šalių futbole – jis pelnė 72 įvarčius, dukart atstovavo nacionalinei rinktinei, yra laimėjęs keletą čempionatų titulų. Profesionalo karjerą baigė 2017 m., tais pačiais metais sėkmingai pradėjęs trenerio kelią.
Pastaruoju metu jis dirbo ir už Balkanų ribų – Saudo Arabijoje vadovavo „Al-Kholood“ klubui, o į „Radnički 1923“ sugrįžo mažiau nei prieš mėnesį, vadinamas „perspektyvos kupinu specialistu“.
Futbolas neteko žmogaus, kuris mirė darydamas tai, ką mylėjo labiausiai – stovėdamas prie aikštės krašto ir vesdamas komandą į kovą. Serbija šiandien gedulo juoda užglaustė ir su ašaromis akyse atsisveikina su savo futbolo legenda.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!