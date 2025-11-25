Neseniai pagimdžiusi Anželika iš „Ūkininkai ieško meilės" paskelbė dar viena neeilinę žinią

Įrašu ir džiugia naujiena sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Apie tai moteris pranešė ilsėdamasi Maldyvuose.
Socialiniuose tinkluose Anželika įkėlė romantišką nuotrauką iš atostogų, o prie jos pridėjo trumpą, bet viską pasakantį užrašą: „3+1“.
Pirmasis vaikas
Tai – jau antroji džiugi naujiena šeimoje. Šių metų gegužės 6-ąją Anželika pirmą kartą tapo mama. Tąkart savo „Instagram“ paskyroje ji pasidalijo naujagimio nuotraukomis ir netikėtu būdu atskleidė sūnaus vardą.
Tuo metu ji minėjo ir jautrią akimirką, kai sūnui suėjo vienas mėnuo, o įraše ypatingai dėkojo vyrui – „kad po visko dar labiau įsimylėjo savo vyrą, kiek šalia būdamas jis jai suteikė“.
Vėliau ji surengė žaismingą vardų spėjimo žaidimą. Sekėjams buvo pateikti keturi variantai – Semas, Markas, Benas ir Denas –, o už teisingą spėjimą Anželika žadėjo prizą.
Kaip pasirinko pirmojo sūnaus vardą?
Naujienų portalui tv3.lt ji yra pasakojusi, kad iš pradžių vyras labiau linko prie vardo Semas, tačiau galiausiai abu susitarė ties Benu. Vardas tiko prie pavardės Serbentavičius, kurioje yra skiemuo „ben“, o antru vardu tapo Ramūnas – mamos atminimui.
„Sugalvojom, kad antras vardas bus Ramūnas mano mamytės garbei. Benukas turėjo gimti balandį, bet išlaukė ir gimė gegužės 6-ąją – per mano mamos gimtadienį“, – tuomet dalijosi Anželika.
