Naujas sezonas Kauno teatruose: „Gauti bilietų – sėkmės dalykas. Jie išgraibstomi žaibiškai“

Penki Kauno teatrai skelbia naująjį sezoną. Aktoriai pluša gludindami būsimų premjerų scenas. Teatrų repertuaruose tradiciškai po kelis naujus spektaklius. Muzikinis teatras žada nustebinti Lietuvoje dar negirdėta opera.
Negirdėtoji opera
„Šiemet pradėsime opera, kuri dar niekada nebuvo statyta Lietuvoje – „Adriana Lecouvreur“. Dirbame kartu su komanda iš Estijos“, – dalijasi Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas Benjaminas Želvys.
Lėlių teatras atiduoda duoklę Lietuvos genijui, kurio 150 gimimo metines šiemet minime.
„M. K. Čiurlionis yra centrinė figūra, sezoną baigėme labai gražia istorija apie jo vaikystę tad ir šiame sezone turėsime antrąjį projektą, kursime spektaklį su Sakartvelo lėlininkais apie Čiurlionį kaip menininką, suaugusį brandų kūrėją“, – teigia Kauno valstybinio lėlių teatro vadovė Rasa Bartninkaitė.
Dramos teatre – rampų šviesas išvys šiemet čia kūrusio, vasarą netikėtai anapilin iškeliavusio režisieriaus spektaklis.
„Labiausiai laukta ir tikėtasi amžinos atminties Roberto Vilsono spektaklio, pagal Oskarą Milašių, „Septynios vienatvės. Penki veiksmai“, – dalijasi Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas.
Naujais spektakliais stebins kamerinis ir modernaus šokio teatrai. Kultūros mylėtojai sako, teatralai kasmet žavi įdomiais pasirodymais, tik štai į naujausius spektaklius gauti bilietų – sėkmės dalykas. Jie išgraibstomi žaibiškai.
Kultūros įstaigų vadovai suka galvas, kaip sudaryti galimybę nusipirkti bilietus visiems norintiems.
Bilietų kainos ir didžiulis susidomėjimas jais
„Labai didelis susidomėjimas, kai tik pradėjome prekiauti bilietais, labai didelis kiekis nupirktų bilietų“, – teigia B. Želvys.
Gyventojai atvirauja, kad ir kainos į spektaklius didokos.
„Kainos kaip kainos, kandžiojasi, bet norisi užeiti ir pasižiūrėti“.
„Dėl kainų – tai jei neini kas savaitę tai kartą į mėnesį – normalu. Aktoriams irgi reikia gauti atlyginimus“.
„Išbrangę, bet jeigu labai nori, galima rasti papildomų lėšų ir įsigyti“.
Teatralai sako, bilietų šiemet beveik nebrangino – kilo vos viena kita pozicija.
„Mūsų repertuare yra beveik 40 spektaklių, stengiamės išdėlioti per visą sezoną, tai kas nespėsite rudenį, gal spėsite pavasarį – kainos nekyla, norime sudaryti sąlygas šeimoms, kad jos ateitų su vaikais“, – teigia R. Bartninkaitė.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.