Dar viename mieste brangs viešojo transporto bilietai: štai kiek kainuos dabar

Tokiam sprendimui ketvirtadienį pritarė miesto taryba.
Pasak savivaldybės, bilietų kainos Panevėžyje nesikeitė daugiau nei 13 metų.
„Per šį laikotarpį ženkliai augo tiek infliacija, tiek autobusų parko išlaikymo, kuro, vairuotojų darbo užmokesčio ir kitų su transporto paslaugomis susijusių sąnaudų kaštai. Sprendimas peržiūrėti kainodarą yra būtinas, siekiant užtikrinti stabilų viešojo transporto finansavimą ir išlaikyti gyventojams svarbius maršrutus“, – teigiama savivaldybės pranešime.
Vienkartinis elektroninis bilietas, suteikiantis galimybę per 30 minučių persėsti į kitą autobusą, nuo spalio kainuos 0,70 euro (dabar – 0,52 euro), vienkartinis popierinis bilietas su QR kodu, įsigyjamas autobuse arba platinimo vietose, kainuos 1,50 euro (dabar – 1 euras).
Iki spalio įsigyti bilietai keleiviams galios du metus.
Panevėžio savivaldybė skelbia, kad ir toliau bus užtikrinta galimybė nemokamai keliauti viešuoju transportu tarybos nustatytomis progomis: po miesto gimtadienio renginių, Tarptautinę dieną be automobilio, Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis pagal administracijos nustatytus maršrutus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!