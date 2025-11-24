 
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Moteris paprašė vyro išvirti makaronus: išvydusi, ką jis daro, liko šokiruota ilgam

2025-11-24 15:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 15:55

Kai gyveni su tėvais ar globėjais, dažniausiai, prieš išvykdamas iš namų, jie išmokys tave paruošti keletą paprastų patiekalų, kad galėtum lengvai pasigaminti vakarienę sau. Dažniausiai tokie patiekalai būna iš makaronų arba ryžių, nes jie pigūs ir lengvai paruošiami. Be to, makaronus galima papildyti padažu, baltymais ir gausybe daržovių, kad patiekalas būtų kuo maistingesnis.

Makaronai, puodas (nuotr. SCANPIX)

1

Tačiau akivaizdu, kad vienos moters partneris šio pamokymo neišgirdo, ir ji buvo šokiruota dėl to, ką jis padarė, skelbė mirror.co.uk.

Liko šokiruota

Ji pasidalijo feisbuko „Rate My Plate“ puslapyje savo istorija: „Aš daviau savo partneriui vieną užduotį. „Išvirk makaronus“. Nemaniau, kad tai reiškia virti juos arbatinuke.“

Taip, teisingai. Jos partneris makaronus tiesiog įdėjo į virdulį, užpylė vandeniu ir įjungė virimą. Įprastas makaronų gaminimo būdas būtų toks: į puodą supilti verdantį vandenį, užvirti, įdėti makaronus ir leisti jiems išvirti iki pageidaujamos konsistencijos.

Tačiau jis nusprendė apeiti tradicinį būdą, dėl ko daugelis komentatorių susidomėjo, ar viskas apskritai pavyko. „O ar pavyko?“ – paklausė vienas.

Ji atsakė: „Panašu, kad viskas gerai. Kitą kartą jis man gamins makaronų puodelį.“

„Pažįstu moterį, kuri verda kiaušinius virdulyje. Sakykime, niekada iš jos nepriėmiau arbatos“, – komentavo kitas.

Tačiau jie nebuvo vieninteliai, susidūrę su kulinarinėmis nesėkmėmis – kiti pasidalijo keistais dalykais, kuriuos žmonės buvo padarę.

Vienas vyras rašė: „Mano žmona nežinojo, kaip mikrobangų krosnelėje iškepti bulvę su lupenomis. Pasakiau jai 4–6 minutes. Ji nustatė 46 minutes, ir bulvė virto kaip stalo teniso kamuoliukas.“

Kitas komentatorius rašė: „Mano brolis bandė virti bulves virdulyje, kai mano mamos viryklė neveikė, ir sudaužė jos virdulį. Net mano penkerių metų anūkė žino, kad bulvių virdulyje nevirti. Bet, manau, jei gyveni su kvailiu, gali tikėtis tokio chaoso.“

