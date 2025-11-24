Moteris paprašė vyro išvirti makaronus: išvydusi, ką jis daro, liko šokiruota ilgam

Tačiau akivaizdu, kad vienos moters partneris šio pamokymo neišgirdo, ir ji buvo šokiruota dėl to, ką jis padarė, skelbė mirror.co.uk.
Liko šokiruota
Ji pasidalijo feisbuko „Rate My Plate“ puslapyje savo istorija: „Aš daviau savo partneriui vieną užduotį. „Išvirk makaronus“. Nemaniau, kad tai reiškia virti juos arbatinuke.“
Taip, teisingai. Jos partneris makaronus tiesiog įdėjo į virdulį, užpylė vandeniu ir įjungė virimą. Įprastas makaronų gaminimo būdas būtų toks: į puodą supilti verdantį vandenį, užvirti, įdėti makaronus ir leisti jiems išvirti iki pageidaujamos konsistencijos.
Tačiau jis nusprendė apeiti tradicinį būdą, dėl ko daugelis komentatorių susidomėjo, ar viskas apskritai pavyko. „O ar pavyko?“ – paklausė vienas.
Ji atsakė: „Panašu, kad viskas gerai. Kitą kartą jis man gamins makaronų puodelį.“
„Pažįstu moterį, kuri verda kiaušinius virdulyje. Sakykime, niekada iš jos nepriėmiau arbatos“, – komentavo kitas.
Tačiau jie nebuvo vieninteliai, susidūrę su kulinarinėmis nesėkmėmis – kiti pasidalijo keistais dalykais, kuriuos žmonės buvo padarę.
Vienas vyras rašė: „Mano žmona nežinojo, kaip mikrobangų krosnelėje iškepti bulvę su lupenomis. Pasakiau jai 4–6 minutes. Ji nustatė 46 minutes, ir bulvė virto kaip stalo teniso kamuoliukas.“
Kitas komentatorius rašė: „Mano brolis bandė virti bulves virdulyje, kai mano mamos viryklė neveikė, ir sudaužė jos virdulį. Net mano penkerių metų anūkė žino, kad bulvių virdulyje nevirti. Bet, manau, jei gyveni su kvailiu, gali tikėtis tokio chaoso.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!