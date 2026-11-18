Socialiniame tinkle „Instagram“ Monika paviešino įrašą, kuriuo sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
Monika Kvietkutė parodė brangų pirkinį
Paviešintuose kadruose M. Kvietkutė pozuoja prie naujutėlaičio „Mercedes-Benz“ automobilio.
Monika neslėpė emocijų ir su visais pasidžiaugė savo dideliu pirkiniu.
„Svajonės pildosi!
Nėra geresnio jausmo, nei pačiai savo darbu užsidirbti ir įsigyti tai, apie ką kažkada galėjai tik pasvajoti.
Didžiuojuosi savimi, džiaugiuosi šia akimirka ir žinau viena – tai tik pradžia! Viskas dar tik prieš akis!“ – rašė M. Kvietkutė.
Moters sekėjai ir bičiuliai sveikino Moniką su nauju pirkiniu.
„Sveikinu, meile, šaunuolė“, – rašė bičiulė Oksana Pikul.
„Sveikinu“, – komentavo plaukų stilistė Reveka Devolskytė.