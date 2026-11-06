Monika Kvietkutė atvirai prabilo apie mylimąjį: „Tiesą sakant...“

Savo mintis apie santykius Monika paviešino socialiniame tinkle.
Įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
Monika Kvietkutė prabilo atvirai
Monika pasidžiaugė dabartiniu gyvenimo etapu, kuriame jaučiasi laiminga, mylima ir saugi. Ji neslėpė dėkingumo savo vyrui, pabrėždama, kad šalia jo gali būti savimi, nepatirti streso, dramų ar nereikalingų priekaištų.
„Šiaip nenoriu girtis, nes vis labiau pradedu tikėti, kad laimė mėgsta tylą. Dabartinį savo gyvenimo etapą beprotiškai vertinu ir saugau. Tą ramybę, apie kurią visada svajojau, šiandien turiu, jaučiu ir branginu. Bet šiandien tiesiog noriu padėkoti nuostabiausiam vyrui, kokį esu sutikusi savo gyvenime.
Galbūt kažkam tai atrodys tik smulkmenos, paprastas gyvenimas ir kasdienybė. Tačiau man tai – didžiausia dovana ir tikroji vertybė. Grįžau iš kelionės, dabar guliu lovoje su arbatos puodeliu rankose ir pagaunu save jaučiant begalinį dėkingumą. Už tai, kad galiu jaustis visiškai saugi, rami, be streso, be priekaištų, be nereikalingų dramų. Tiesiog su didžiuliu jausmu, kad esu reikalinga. Kad esu mylima. Kad esu vertinama.
Ir kaip gera jausti, kad visa tai yra abipusė. Myleti, žavėtis, didžiuotis ir kasdien džiaugtis žmogumi, kuris yra šalia. Ačiū tau, mano meile, kad su tavimi galiu būti savimi. Be kaukių, be baimių, be jokių apsimetinėjimų. Kad priimi mane tokią, kokia esu, ir leidi jaustis mylimai net paprasčiausiomis gyvenimo akimirkomis.
Su tavimi išsipildė visos mano svajonės. Ir, tiesą sakant, gavau dar daugiau, nei kada nors drįsau svajoti“, – rašė M. Kvietkutė.