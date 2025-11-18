 
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė žinomas atlikėjas: jam buvo vos 21-eri

2025-11-18 12:55
2025-11-18 12:55

Amerikiečių reperis Maxon Margiela mirė sulaukęs 21-erių metų, kaip buvo pranešta – praėjus kiek daugiau nei mėnesiui po jo paskutinio įrašo socialiniuose tinkluose apie naujausią kūrinį.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

0

Reperis M. Margiela mirė sekmadienį Majamyje, vos savaitę po to, kai, kaip teigiama, bandė pasitraukti iš gyvenimo, pranešė Mirror.

Mirė jaunas atlikėjas

Orange apygardos medicinos eksperto biuras patvirtino, kad velionis atlikėjas yra jų „priežiūroje“. Tačiau mirties tyrimas dar nebuvo baigtas.

Vietos žiniasklaida pranešė, kad Maxon, kurio tikrasis vardas buvo Mason Reyes, prieš savaitę bandė pasitraukti iš gyvenimo.

