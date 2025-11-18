Mirė žinomas atlikėjas: jam buvo vos 21-eri

Reperis M. Margiela mirė sekmadienį Majamyje, vos savaitę po to, kai, kaip teigiama, bandė pasitraukti iš gyvenimo, pranešė Mirror.
Mirė jaunas atlikėjas
Orange apygardos medicinos eksperto biuras patvirtino, kad velionis atlikėjas yra jų „priežiūroje“. Tačiau mirties tyrimas dar nebuvo baigtas.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad Maxon, kurio tikrasis vardas buvo Mason Reyes, prieš savaitę bandė pasitraukti iš gyvenimo.
