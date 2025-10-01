Mindaugas Kuzminskas iki šiol nepamiršta 1 gautos dovanos: įteikė gerbėja

2016 m. M. Kuzminskas įgyvendino tai, apie ką svajoja kiekvienas krepšininkas – tais metais jis pasirašė sutartį su legendine NBA komanda „New York Knicks“. Čia jis rungtyniavo pusantrų metų. Kalbėdamas tinklalaidėje apie šį gyvenimo etapą, Mindaugas neslėpė, kad iš Europos atvykus į svajonių Niujorką, jis stebėjosi krepšininkams suteikiama laisve ir komfortu.
„Europoje turėjau griežtą trenerį, kuris prie pietų ar vakarienės stalo neleisdavo į lėkštę įsidėti padažo. O atvykus į Niujorką, gavau visišką laisvę – eikit, kur norite, darykite, ką norite. Tai buvo šiek tiek neįprasta. Žinoma, jeigu esi pakankamai sąmoningas, neperžengsi ribų.
Europoje skraidydavome paprastais reisais, o Niujorke – privatūs lėktuvai, kur atvažiuoji su automobiliu iki pat jo, o nusileidus – automobilis jau stovi užvestas, kad tau būtų šilta į jį įlipti. Tokie dalykai buvo malonūs“, – prisiminimais iš NBA dalijosi M. Kuzminskas.
Ar milijonai Mindaugui Kuzminskui nesusuko galvos?
Rungtyniaudamas geriausioje pasaulio krepšinio lygoje, M. Kuzminskas uždirbo ne vieną milijoną. Tačiau ar jauname amžiuje į sąskaitą įkritusi milžiniška suma nesusuko sportininkui galvos?
„Manau, kad daug kas ateina iš šeimos. Aš augau tokioje, kurioje niekada netrūko maisto, bet mes negalėjome leisti sau kažko labai daug. Žinojau pinigų vertę ir kaip jie sunkiai uždirbami. Su krepšininkais yra taip, kad kol esi jaunas ir sąlyginai ne toks protingas, uždirbi didelę pinigų sumą. O kuomet su laiku įgauni daugiau proto, tavo alga mažėja. Kitose profesijose juk yra atvirkščiai.
Todėl dauguma krepšininkų net uždirbdami didelius pinigus, susiduria su finansinėmis problemomis. Bet man taip nebuvo, turbūt prisidėjo tas tėvų auklėjimas. Prisimenu, kaip kadaise močiutė iš parduoto miško davė kelis šimtus litų. Jau tada tėvai buvo atidarę man investicinę sąskaitą, tad net ir tada tuos pinigėlius investavau“, – atskleidė krepšininkas.
Rungtyniaudamas NBA Mindaugas matė daug prabangos – gyvenimas Niujorke, brangiausiais automobiliais važinėjantys krepšininkai, garsių prekių ženklų drabužiai... Tačiau M. Kuzminskas sako, kad visada išliko santūrus, nes turėjo prieš save gerą pavyzdį.
„Mano brolis, kuris yra vyresnis septyneriais metais, taip pat žaidė krepšinį. Yra keletas pavyzdžių, kaip identiškai vienodas sumas uždirbę krepšininkai po karjeros neturėjo nieko, o jis jau buvo susikūręs savo gerbūvį. Tad mačiau gerą pavyzdį, kad prabangūs automobiliai, firminiai drabužiai tėra noras pasirodyti prieš kitus. Man to niekada nereikėjo.
Puikus pavyzdys – prieš du metus buvau pakviestas į vakarienę su Baltijos šalių vienaragių savininkais. Mačiau, kaip žmonės, uždirbę sau ir kelioms kartoms į priekį, ateina paprastai apsirengę – šortukai, tapkytės... Manau, kad demonstruoti savo finansinę pusę nėra geriausias pasirinkimas“, – tikino jis.
Vienos gerbėjos dovanos nepamiršta iki šiol
O ką Mindaugui reiškia šlovė ir viešumas? Kaip jis jautėsi, kai gatvėje žmonės ėmė jį atpažinti? Krepšininkas atviras – dėmesys jam patinka.
„Meluočiau, jei sakyčiau, kad nepatinka, dėl to jaučiausi gerai. O ypač šią vasarą, kai karjera rinktinėje jau baigta, žmonės vis prieidavo, padėkodavo, paspausdavo ranką. Supranti, kad kažką darei gerai.
Aš suvokiu, kaip viskas yra laikina. Su broliu organizuodavome krepšinio stovyklas vaikams. Kai paklausi jų apie legendinius Lietuvos krepšininkus, kurie prieš dešimt metų baigė karjerą, daugumos niekas neprisimena. Tad reikia tuo laiku mėgautis, džiaugtis ir išnaudoti“, – mintimis dalijosi M. Kuzminskas.
Kalbėdamas apie populiarumą, Mindaugas mintimis nusikėlė į savo karjeros pradžią ir prisiminė vienos gerbėjos padovanotą dovaną, kurios nepamiršta iki šiol.
„Man buvo devyniolika, rungtyniavau Šiauliuose. Klubo knygutėje, kur pristato žaidėjus, reikėjo parašyti savo svajonę. Parašiau, kad mano svajonė yra pagauti auksinę žuvelę, jog ji išpildytų man tris svajones. Prisimenu, kad kartą po mano gimtadienio, grįžtant po rungtynių apsauga pasakė man prieiti. Atėjau ir pamačiau dideliame maiše esantį kvadratinį akvariumą su auksine žuvele. Buvo paliktas ir laiškelis su sveikinimu bei el. paštu“, – prisiminė M. Kuzminskas.
Išskyrė įsimintiniausią momentą su rinktine
Mindaugo teigimu, klubinis ir rinktinių krepšinis – du dalykai su itin skirtinga atmosfera. Kaip pabrėžė M. Kuzminskas, už žaidimą rinktinėje krepšininkai negana jokio atlygio, tačiau žaidžia su didele meile Lietuvai.
„Kai nuvažiuoji į čempionatą ir atvyksta tūkstančiai sirgalių, išgirsti kokiuose Filipinuose giedant Lietuvos himną... Šiurpuliukai eina. Kaip tik neseniai U20 krepšininkės laimėjo sidabro medalius ir man buvo taip gražu žiūrėti, kaip prieš rungtynes jos visos gieda himną. Tai yra nuostabu. Visada atkreipiu dėmesį, kas gieda, o kas – ne. Juk tuo metu tave rodo per televiziją, groja tavo valstybės himną. Tu privalai giedoti“, – savo požiūriu dalijosi krepšininkas.
M. Kuzminskas pasakojo, kad iš karjeros vyrų krepšinio rinktinėje, jam labiausiai yra įsiminę 2015-ieji, kai Europos krepšinio čempionate lietuviai pasipuošė sidabro medaliais.
„Labai sunkiai pradėjome čempionatą, vėliau – ir atkrintamąsias. Pusfinalyje susitikome su serbais, kurie iki tol berods buvo nepralaimėję. Situacija buvo tokia, kad jeigu laimime – patenkame ir į čempionato finalą, ir į olimpines žaidynes. Atsimenu, kad buvo labai įtemptos rungtynės, bet keliais taškeliais laimėjome. Po tokių rungtynių esi pavargęs, bet tos emocijos... Kaip tėtis tuomet rašė – atrodo, atsistočiau ir norėčiau su visa ta energija bėgti per laukus“, – šypsojosi M. Kuzminskas.
Prakalbo apie žmoną ir sūnų
Pokalbio metu Mindaugas prakalbo ir apie savo šeimą. Tinklalaidės vedėjui A. Lebedenko pasiteiravus apie turimas tradicijas, M. Kuzminskas atskleidė, kad būnant profesionaliu krepšininku, jas kurti yra labai sunku.
„Kalėdų Lietuvoje nešvenčiau dešimt metų. O juk vaikystėje buvo įskiepyta, kad važiuojame pas močiutę, visi kartu turime Kūčių vakarienę. Tai labai sunku. Vienintelė išsigryninusi tradicija mano šeimoje yra tokia, kad per mano gimtadienį, kad ir kur bebūčiau, būname kartu. Bet juk tradicija greitai sulūžtų, jei tą dieną tektų žaisti išvykoje“, – atviravo jis.
M. Kuzminskas su žmona Lina 2022-aisiais susilaukė atžalos – krepšininkui gimė pirmasis sūnus. Mindaugas teigė, kad gimus pirmagimiui, stengėsi jo nuotraukų socialiniuose tinkluose neviešinti, tačiau dabar mielai dalijasi akimirkomis. Tiesa, kartais jį šiuo klausimu riboja žmona.
„Žinote tą situaciją, kai neturi vaikų, o kokia mamytė pradeda tau rodyti savo vaiko nuotraukas? Tuomet būna taip, kad pirmąsias nuotraukas pamatyti įdomu, o po to jau nelabai, nors ji dar kokią valandą rodo, – juokėsi M. Kuzminskas. Tad dabar ir man, kai jau turi vaiką, norisi tuo džiaugsmu dalintis.
Bet Lina kartais sako „užteks“, ji yra uždaresnė ir riboja mane tais klausimais. Aš ir pats nenoriu viskuo dalintis, čia turbūt yra vieną tų pamokų, kokias esu išsinešęs. Dažnai sakoma, kad laimė mėgsta tylą. Iš dalies taip, bet jeigu kažkas yra faina, kodėl nepasidalinus.“
Mindaugas pasakojo, kad iki tol, kol nenuvyko į NBA, jo „Instagram“ profilis buvo skirtas tik draugams. Tačiau atvykęs į Niujorką krepšininkas išgirdo, jog taip būti neturėtų.
„Agentai man sakė, kad pasidaryčiau viešą profilį, nes bus visokių pasiūlymų, reklamos, augs sekėjai ir panašiai. Dabar žiūriu į tai pusiau kaip į darbą – dalinuosi ne tik tuo, ką veikiu, bet ir prasminga veikla: buvo aukcionas Ukrainai, parama sergantiems vaikams. Šią platformą galima išnaudoti ne tik šeimos parodymui, bet ir švietėjiškai veiklai“, – teigė M. Kuzminskas.
Viso pokalbio galite klausytis čia:
