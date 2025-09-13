Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kuzminsko smūgio jėga nustebino Mačiulį: „Reikia dabar man nepasišiukšlinti“

2025-09-13 19:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-13 19:30

Azartiškajame TV3 televizijos žaidime „galvOK“ šį šeštadienį laukia kaip niekad atkakli dviejų Lietuvos krepšinio asmenybių dvikova: Mindaugas Kuzminskas prieš Joną Mačiulį. Du ilgamečiai Lietuvos krepšinio rinktinės lyderiai bandys ne tik laimėti intelektinį mūšį vienas prieš kitą, bet ir turės unikalią galimybę išsimatuoti savo smūgio jėgą.

Azartiškajame TV3 televizijos žaidime „galvOK“ šį šeštadienį laukia kaip niekad atkakli dviejų Lietuvos krepšinio asmenybių dvikova: Mindaugas Kuzminskas prieš Joną Mačiulį. Du ilgamečiai Lietuvos krepšinio rinktinės lyderiai bandys ne tik laimėti intelektinį mūšį vienas prieš kitą, bet ir turės unikalią galimybę išsimatuoti savo smūgio jėgą.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žaidimą „galvOK“ šeštadienį 19 val. 30 min tiesiogiai stebėkite portale tv3.lt ir per TV3 televiziją.

REKLAMA
REKLAMA

M. Kuzminskas ir jo komandos kapitonas Mantas Katleris dar žaidimo pradžioje rinkosi klausimą, kurį nusakė žodis „Smūgis“ ir turėjo atsakyti į klausimą: koks yra oficialus smūgių kiekio į bokso kriaušę per minutę rekordas?

REKLAMA

Teisingą atsakymą vėliau pristatė Lietuvos bokso federacijos treneris Aleksandras Baranovas ir jaunių bokso šalies čempionas Aurimas.

Klausimo atsakymui paaiškėjus, visi laidos dalyviai galėjo išbandyti savo smūgio jėgą Palangos Basanavičiaus gatvėje daug kam matytame automate bokso „kriaušė“.

Kuzminskas baiminosi traumos

Tiesa, tokia pramoga sukėlė įtarimų vis dar profesionalo karjerą tęsiančiam M. Kuzminskui.

REKLAMA
REKLAMA

Bliamba, būtų labai juokinga, kad dabar traumą gaučiau. Klubui sakai tada, kad žaisdamas krepšinį“, – prieš smūgiuodamas į kriaušę šyptelėjo Atėnų AEK klubo puolėjas.

Netrukus aparatas parodė 625 balus, o toks Kuzios rezultatas suintrigavo galingo stoto J. Mačiulį. 

„Reikia dabar man nepasišiukšlinti“, – juokėsi dabartinis Panevėžio „Lietkabelio“ sporto direktorius. 

Laidos ištrauką, kaip sekėsi krepšininkams ir komandų kapitonams smūgiuoti į kriaušę žiūrėkite čia:

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų