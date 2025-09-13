Kuzminsko smūgio jėga nustebino Mačiulį: „Reikia dabar man nepasišiukšlinti“

Žaidimą „galvOK“ šeštadienį 19 val. 30 min tiesiogiai stebėkite portale tv3.lt ir per TV3 televiziją.
M. Kuzminskas ir jo komandos kapitonas Mantas Katleris dar žaidimo pradžioje rinkosi klausimą, kurį nusakė žodis „Smūgis“ ir turėjo atsakyti į klausimą: koks yra oficialus smūgių kiekio į bokso kriaušę per minutę rekordas?
Teisingą atsakymą vėliau pristatė Lietuvos bokso federacijos treneris Aleksandras Baranovas ir jaunių bokso šalies čempionas Aurimas.
Klausimo atsakymui paaiškėjus, visi laidos dalyviai galėjo išbandyti savo smūgio jėgą Palangos Basanavičiaus gatvėje daug kam matytame automate bokso „kriaušė“.
Kuzminskas baiminosi traumos
Tiesa, tokia pramoga sukėlė įtarimų vis dar profesionalo karjerą tęsiančiam M. Kuzminskui.
„Bliamba, būtų labai juokinga, kad dabar traumą gaučiau. Klubui sakai tada, kad žaisdamas krepšinį“, – prieš smūgiuodamas į kriaušę šyptelėjo Atėnų AEK klubo puolėjas.
Netrukus aparatas parodė 625 balus, o toks Kuzios rezultatas suintrigavo galingo stoto J. Mačiulį.
„Reikia dabar man nepasišiukšlinti“, – juokėsi dabartinis Panevėžio „Lietkabelio“ sporto direktorius.
Laidos ištrauką, kaip sekėsi krepšininkams ir komandų kapitonams smūgiuoti į kriaušę žiūrėkite čia:
