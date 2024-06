Meghan juokelis visai nepatiko Kate: atskleidė, kokia buvo reakcija

Nors Williamo žmona laikosi karališkosios mantros „niekada nesiskųsk, niekada nesiaiškink“, Meghan praeityje kėlė nepasitenkinimą savo komentarais apie svainę, įskaitant teiginius, kad Kate pravirkdė ją prieš vestuves, ir nuostabą, kokia „oficiali“ yra būsimoji karalienė net už uždarų durų, rašo mirror.co.uk.

Dabar, kai Sasekso kunigaikščių ir karališkosios šeimos santykiai yra itin pašliję, atrodo, kad vargu ar kada nors pavyks užglaistyti šį nesutarimą, rašo mirror.co.uk.

Šį savaitgalį Meghan sulaukė kritikos dėl to, kad išleido du naujus savo gyvenimo būdo produktus, kurie sutapo su Kate sugrįžimu į viešumą per „Trooping the Colour“.

Ekspertai šį žingsnį pavadino „kvailu“.

Tačiau, pasak princo Harry, moterų santykių įtrūkimai išryškėjo dar 2018 m., kai Meghan debiutavo „Trooping the Colour“ ceremonijoje.

Savo knygoje „Spare“ Harry teigia, kad jo žmona per renginį išraudo, kai bandė pajuokauti su Kate, bet nesulaukė tokios reakcijos, kokios tikėjosi.

Pranešama, kad Kate paklausė Meghan, ką ji mano apie savo pirmąjį „Trooping the Colour“, į ką Meghan sausai atsakė: „Spalvinga“.

Nors Meghan atsakymas buvo trumpas ir dalykiškas, jis nesulaukė teigiamos reakcijos, o Harry savo memuaruose parašė: „Meghan atsakė, kad jos atsakymas buvo trumpas ir dalykiškas. Meghan rašė: „Tyla grasino mus visus praryti“.

Harry su žmona Meghan pasitraukė iš karališkosios šeimos dar 2020 m. sausį.

Prieš tai pora du kartus labai laukiamai pasirodė „Trooping the Colour“ ceremonijoje: 2018 m. netrukus po vestuvių ir 2019 m., gimus sūnui Archie.

2020 ir 2021 m. renginys buvo smarkiai sumažintas dėl Covid-19 pandemijos ir vyko Vindzoro pilyje be visos karališkosios šeimos.

2022 m. viskas pasikeitė. Karalienė pirmą kartą nusprendė apriboti Platininio jubiliejaus „Trooping the Colour“ pasirodymą balkone tik dirbančiais savo šeimos nariais, o princas Andrew ir Harry bei Meghan į karališkąją sudėtį nebuvo įtraukti.

Monarchės sprendimas įtraukti tik oficialias viešąsias pareigas atliekančius karališkuosius asmenis buvo priimtas "po kruopštaus apsvarstymo", tuomet pranešė Bakingemo rūmai.

Šis simbolinis žingsnis buvo interpretuojamas kaip pasipriešinimas Harry ir Meghan, kurie pasitraukė iš monarchijos ir pradėjo naują gyvenimą JAV, ir Andrew, kuris buvo išvarytas iš institucijos dėl seksualinės prievartos bylos.

Manoma, kad nuo to laiko Sasekso kunigaikščiai ceremonijoje nebuvo kviečiami dalyvauti.