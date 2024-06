Su vėžiu kovojanti Kate Middleton paskelbė jautrų vaizdo įrašą

Karališkoji šeima savaitgalį dalyvavo karaliaus gimtadienio iškilmėse. Po jo socialiniuose tinkluose paskelbta filmuota medžiaga, kurioje matyti, kaip princai George‘as ir Louisas bei princesė Charlotte ruošiasi lipti į karietą.

Socialiniame tinkle „X“ pasidalinto vaizdo įrašo prieraše rašoma: „Viskas paruošta Karaliaus gimtadienio paradui!“

Šis įrašas sulaukė didžiulio dėmesio ir buvo peržiūrėtas daugiau nei vieną milijoną kartų, rašo mirror.co.uk.

Šešiametis Louisas stovėjo atsirėmęs į Bakingamo rūmų įėjimo sieną, o jo vyresnieji brolis ir sesuo mandagiai laukė šalia mamos, kuri dalyvavo pirmajame viešame renginyje nuo šių metų pradžios – pirmą kartą po vėžio diagnozės paskelbimo.

Louisas, kaip ir jo brolis, buvo apsirengę tamsiai mėlynais kostiumais, pasirišę mėlynus kaklaraiščius ir vilkėjo baltus marškinius.

All set for The King's Birthday Parade! pic.twitter.com/jbangtZvA3