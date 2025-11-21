Mantas Katleris eteryje pratrūko ašaromis: priežastis netikėta

Vaizdo įrašas su jautriu momentu plinta Instagram platformoje.
Susigraudino tinklalaidėje
Įraše M. Katleris kalba apie savo mėgstamiausio animacinio serialo „Futurama“ seriją.
Anot komiko, jam itin jautrus buvo momentas, kai filmuko pagrindiniai veikėjai nusprendžia gyventi kartu.
„Man viena gražiausių ever sukurtų scenų, yra „Futuramos“ paskutinė serija. Paskutinėje serijoje buvo kažkoks glitchas ir sustojo laikas. Sako: „Nu ką, gyvenam kartu“. Ir taip gražiai montažą parodė, kaip jie kartu per Atlanto vandenyną perėjo. Tada tas glitchas kažkaip atsijungė, nes profesorius kažką padarė, ir sako: „Aš galiu jus gražinti į tą patį momentą“, – sakė jis su ašaromis akyse.
Netrukus jį paguosti suskubo draugai: Mantas Stonkus ir Rolandas Mackevičius.
