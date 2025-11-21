 
TV3 naujienos > Žmonės

Mantas Katleris eteryje pratrūko ašaromis: priežastis netikėta

2025-11-21 17:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 17:56

Populiarios komikų tinklalaidės „Vėl tie patys“ serijoje Mantas Katleris parodė itin jautrią savo pusę – eterio metu bekalbėdamas pratrūko ašaromis.

Mantas Katleris (nuotr. tv3 fotomontažas ir nuotr. Instagram)

Populiarios komikų tinklalaidės „Vėl tie patys“ serijoje Mantas Katleris parodė itin jautrią savo pusę – eterio metu bekalbėdamas pratrūko ašaromis.

0

Vaizdo įrašas su jautriu momentu plinta Instagram platformoje.

Susigraudino tinklalaidėje

Įraše M. Katleris kalba apie savo mėgstamiausio animacinio serialo „Futurama“ seriją.

Anot komiko, jam itin jautrus buvo momentas, kai filmuko pagrindiniai veikėjai nusprendžia gyventi kartu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man viena gražiausių ever sukurtų scenų, yra „Futuramos“ paskutinė serija. Paskutinėje serijoje buvo kažkoks glitchas ir sustojo laikas. Sako: „Nu ką, gyvenam kartu“. Ir taip gražiai montažą parodė, kaip jie kartu per Atlanto vandenyną perėjo. Tada tas glitchas kažkaip atsijungė, nes profesorius kažką padarė, ir sako: „Aš galiu jus gražinti į tą patį momentą“, – sakė jis su ašaromis akyse.

Netrukus jį paguosti suskubo draugai: Mantas Stonkus ir Rolandas Mackevičius.

