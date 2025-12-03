Lietuvoje gyvenantis britas palygino komunalinių mokesčių kainas čia ir JK: nustebsite

Apie tai jis prakalbo socialiniame tinkle TikTok.
Nustebino suma
Corey neslėpė, kad tiek, kiek mokesčių teko sumokėti Lietuvoje, jį labai nustebino.
TikTok jis sakė:
„Į šią vietą įsikrausčiau prieš šiek tiek daugiau nei prieš du mėnesius. Nerimavau, kiek reikės sumokėti mokesčių.
Skaičiavau, kiek mokėjau už loftą, kuri nuomavausi vasarą. Už jį mokėjau 125 eurus vidutiniškai, už visus komunalinius. Galvojau, kadangi šildymą įjungiau visu pajėgumu ir kieme turiu ledo vonią, kuriai reikėjo daug litrų vandens, kad mokėsiu labai brangiai. Reiks bėgti iš šalies.
Ateina nuomininkas ir vardina, kad reikės mokėti už švarų vandenį, nuotekas, dujas, elektrą. Galvoju, o ne...
Dviems mėnesiams už šį namą, reikia mokėti 244 eurus. Taip, kokie namai čia pastatyti, yra labai energetiškai taupu. Šildymas pajungtas iki galo kiekvieną dieną, palieku šviesas, nes pamirštu – labai nerimavau.
Liverpulyje, kur gyvenau bute, komunaliniai buvo labai brangūs. Mokėjau apie 400-450 į mėnesį. Todėl mokėti 250 už namo komunalinus – beprotiška.“
