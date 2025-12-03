 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvoje gyvenantis britas palygino komunalinių mokesčių kainas čia ir JK: nustebsite

2025-12-03 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 19:20

Britas Corey Lietuvoje gyvena jau daugiau nei metus. Jis savo socialiniuose tinkluose mėgsta pasidalinti savo pastebėjimais apie Lietuvos ir Jungtinės Karalystės skirtumus. Šįkart jis sulygino komunalinių mokesčių sumas.

Corey (nuotr. TikTok, nuotr. 123rf.com)

Britas Corey Lietuvoje gyvena jau daugiau nei metus. Jis savo socialiniuose tinkluose mėgsta pasidalinti savo pastebėjimais apie Lietuvos ir Jungtinės Karalystės skirtumus. Šįkart jis sulygino komunalinių mokesčių sumas.

REKLAMA
1

Apie tai jis prakalbo socialiniame tinkle TikTok.

Nustebino suma

Corey neslėpė, kad tiek, kiek mokesčių teko sumokėti Lietuvoje, jį labai nustebino. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

TikTok jis sakė:

„Į šią vietą įsikrausčiau prieš šiek tiek daugiau nei prieš du mėnesius. Nerimavau, kiek reikės sumokėti mokesčių.

REKLAMA
REKLAMA

Skaičiavau, kiek mokėjau už loftą, kuri nuomavausi vasarą. Už jį mokėjau 125 eurus vidutiniškai, už visus komunalinius. Galvojau, kadangi šildymą įjungiau visu pajėgumu ir kieme turiu ledo vonią, kuriai reikėjo daug litrų vandens, kad mokėsiu labai brangiai. Reiks bėgti iš šalies.

REKLAMA

Ateina nuomininkas ir vardina, kad reikės mokėti už švarų vandenį, nuotekas, dujas, elektrą. Galvoju, o ne...

Dviems mėnesiams už šį namą, reikia mokėti 244 eurus. Taip, kokie namai čia pastatyti, yra labai energetiškai taupu. Šildymas pajungtas iki galo kiekvieną dieną, palieku šviesas, nes pamirštu – labai nerimavau.

Liverpulyje, kur gyvenau bute, komunaliniai buvo labai brangūs. Mokėjau apie 400-450 į mėnesį. Todėl mokėti 250 už namo komunalinus – beprotiška.“

@coreyfxl From £400/Month for utility bills in Liverpool to this price in Lithuania for 2 Months in Lithuania… Wild 😳🔥 I was really worried! #fyp #kaunas #lithuania #movingabroad #bills ♬ original sound - Corey Payne

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų