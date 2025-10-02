Lietuvoje atsidaro unikalus teminis parkas: patiks ir vaikams, ir suaugusiems

Čia laukia keturios išskirtinės zonos, kurias atrasdami keliausite nuo įtampos ir nuotykių iki meno, ramybės ir smagaus laiko kartu.
1) Pabėgimo Labirintas
Pagrindinė parko atrakcija – autentiškas 3700 kv. m. šaltojo karo laikų požeminis bunkeris, paverstas įspūdingu labirintu. Čia dalyviai turi išspręsti signalą dešifruojantį kodą, keliaudami per skirtingus teminius kambarius ir sales. Instaliacijos, garso efektai, meniniai sprendimai ir 3 – 4 gyvi aktoriai sukuria tikrovišką istoriją, kurioje kiekvienas tampa pagrindiniu herojumi. Vaikai iki 12 metų į labirintą leidžiami tik su lydinčiu suaugusiuoju.
2) Parodų Blokas
Daugiaaukštis pastatas kviečia į eksperimentinės animacijos parodą. Tai vieta, kur menas peržengia įprastas ribas – lankytojai gali pasinerti į kūrybiškus, netikėtus ir intriguojančius meninius sprendimus, atskleidžiančius fantazijos ir technologijų dermę.
3) Šeimų Takas
Dekoruotas takas driekiasi per visą parką ir kviečia į teminę kelionę po bunkerio įkvėptą pasaulį. Čia jūsų lauks meninės instaliacijos, paslėpti siurprizai ir kūrybinės detalės, kurios pavers pasivaikščiojimą mažais atradimais kiekviename žingsnyje. Tai puiki erdvė šeimoms ir ramesniam pažinimui.
4) Pramogų ir Maisto Zona
Centrinė susitelkimo vieta, kurioje verda gyvenimas. Čia įrengtos įvairios pramogos visai šeimai, foto erdvės nepamirštamoms akimirkoms ir maisto erdvės, kuriose galima pasidalinti labirinto įspūdžiais. Kintančios rungtys suteiks galimybę pasivaržyti ar išbandyti savo jėgas, o skanus maistas – atgauti energiją naujiems nuotykiams.
D.U.K.
KAIP ĮSIGYTI BILIETUS?
Bilietus galite įsigyti tiek internetu, tiek atvykę į vietą. Internetu pirkdami iš anksto užsitikrinsite greitesnį patekimą į parką, o bilietų kasoje galima atsiskaityti grynaisiais arba kortele. Svarbu: teminio parko lankytojo bilietas ir pabėgimo labirinto bilietas yra vienas ir tas pats – papildomai nieko pirkti nereikia.
KOKIO AMŽIAUS DALYVIAI GALI LANKYTIS PARKE?
Parkas atviras visiems nuo 12 metų. Jaunesni nei 12 m. vaikai gali dalyvauti tik su lydinčio suaugusiojo priežiūra.
AR LANKYTIS SAUGU?
Taip. Parke laikomasi visų lankytojų saugumo taisyklių. Avariniai išėjimai aiškiai pažymėti, teritoriją stebi mūsų komanda. Personažai nesileidžia į fizinį kontaktą su lankytojais.
KO TIKĖTIS?
Parke jūsų laukia keturios pagrindinės zonos:
- Pabėgimo labirintas – 3700 kv. m. požeminis bunkeris su instaliacijomis, garsais ir aktoriais.
- Parodų blokas – eksperimentinės animacijos paroda daugiaaukščiame pastate.
- Šeimų takas – teminis pasivaikščiojimo maršrutas su kūrybiniais siurprizais.
- Pramogų ir maisto zona – erdvė su žaidimais, foto zonomis ir užkandžiais.
KAIP PASIRUOŠTI APSILANKYMUI?
Rekomenduojame patogią aprangą ir avalynę, tinkamą judėjimui viduje ir lauke. Elektroniniai įrenginiai nėra draudžiami – galite juos turėti su savimi, tačiau dėl geriausios patirties patariame juos pasilikti kišenėje.
AR GALIMA LANKYTIS SU AUGINTINIAIS?
Ne. Dėl kitų lankytojų ir aktorių saugumo augintiniai į parką neįleidžiami.
AR PARKE YRA MAISTO IR GĖRIMŲ?
Taip. Parko teritorijoje veiks restoranai, kur galėsite pavalgyti ar įsigyti užkandžių bei gėrimų. Apsvaigę asmenys į teritoriją neįleidžiami.
