Lenktynininkai Gelažninikai atsivėrė apie santykius: Dakaro metu rėkė, pykosi ir skyrėsi

Kalbėdama apie patirtis vairuojant kartu Dakare, E. Gelažninkienė prisimena, kad iš pradžių pyktį vairuojant liedavo A. Gelažninkas.
„Aš labai rėkiu ir galiu būti labai piktas“, – ironizuoja A. Gelažninkas.
Anot Dakaro dalyvės, būdavo juokinga stebėti tokį savo vyrą.
„Būdavo labai juokinga, o mano draugė, išgirdusi, kad Arūnas rėkia, negalėjo tuo patikėti“, – sako E. Gelažninkienė.
E. Gelažninkienė pasakoja, kad jai pramokus važiuoti, jų vaidmenys apsivertė.
„Kai aš išmokau kažkiek važiuoti, matydavau, kad Arūnas paklysta – tada jau aš pradėjau rėkti“, – sako ji.
Netrukus rolės apsivertė
Laidos svečiai atviri – tada prasidėjo „skyrybų etapas“.
„Mes skyrėmės daug kartų Dakaro metu. Aš sakydavau: „Grįšiu į Lietuvą, rašysiu dokumentus“, o jis atsakydavo: „Gerai, už 200 m suki į dešinę.“ Aš jam vėl primindavau: „Ar tu girdi? Aš juk dokumentus rašysiuosi, mes skirsimės“, o jis atsakydavo: „O ar tu girdi? Jau sukti reikia“, – komišką situaciją prisimena E. Gelažninkienė.
Pasak pašnekovų, tokie pykčiai greitai pasimiršdavo, o grįžus namo apie juos nebekalbėdavo.
„Kas nutiko bagyje, liko bagyje“, – sako A. Gelažninkas.
E. Gelažninkienė ir A. Gelažninkas atvirauja, kad šie pykčiai – jau praeityj ir tokių momentų nebebūna: „Dabar jau nebesipykstame, jau nebėra sunku.“
Laidos vedėjas Izidorius Paukštys metė iššūkį A. Gelažninkui – įsėsti į specialiai E. Gelažninkienei kurtą bagio sėdynę.
Straipsnis parengtas pagal TV3 laidą „Gazas dugnas. Šou“.
