TV3 naujienos > Žmonės

Lenktynininkai Gelažninikai atsivėrė apie santykius: Dakaro metu rėkė, pykosi ir skyrėsi

„Gazas dugnas. Šou“ – 16:30 per TV3!
2025-10-05 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 16:25

TV3 televizijos laidoje „Gazas dugnas. Šou“ profesionalūs lenktynininkai Arūnas ir Emilija Gelažninkai papasakojo, kokia buvo jų pirmoji patirtis su transporto priemone – bagiu – ir kaip šis sportas veikia jųdviejų santykius.

0

Kalbėdama apie patirtis vairuojant kartu Dakare, E. Gelažninkienė prisimena, kad iš pradžių pyktį vairuojant liedavo A. Gelažninkas.

„Aš labai rėkiu ir galiu būti labai piktas“, – ironizuoja A. Gelažninkas.

Anot Dakaro dalyvės, būdavo juokinga stebėti tokį savo vyrą.

„Būdavo labai juokinga, o mano draugė, išgirdusi, kad Arūnas rėkia, negalėjo tuo patikėti“, – sako E. Gelažninkienė.

E. Gelažninkienė pasakoja, kad jai pramokus važiuoti, jų vaidmenys apsivertė.

„Kai aš išmokau kažkiek važiuoti, matydavau, kad Arūnas paklysta – tada jau aš pradėjau rėkti“, – sako ji.

Netrukus rolės apsivertė

Laidos svečiai atviri – tada prasidėjo „skyrybų etapas“.

„Mes skyrėmės daug kartų Dakaro metu. Aš sakydavau: „Grįšiu į Lietuvą, rašysiu dokumentus“, o jis atsakydavo: „Gerai, už 200 m suki į dešinę.“ Aš jam vėl primindavau: „Ar tu girdi? Aš juk dokumentus rašysiuosi, mes skirsimės“, o jis atsakydavo: „O ar tu girdi? Jau sukti reikia“, – komišką situaciją prisimena E. Gelažninkienė.

Pasak pašnekovų, tokie pykčiai greitai pasimiršdavo, o grįžus namo apie juos nebekalbėdavo.

„Kas nutiko bagyje, liko bagyje“, – sako A. Gelažninkas.

E. Gelažninkienė ir A. Gelažninkas atvirauja, kad šie pykčiai – jau praeityj  ir tokių momentų nebebūna: „Dabar jau nebesipykstame, jau nebėra sunku.“

Laidos vedėjas Izidorius Paukštys metė iššūkį A. Gelažninkui – įsėsti į specialiai E. Gelažninkienei kurtą bagio sėdynę.

Kaip jam sekėsi ir kuris laimėjo klausimų žaidimą – žiūrėkite „Gazas dugnas. Šou“ jau šį sekmadienį 16.30 val. per TV3!

Straipsnis parengtas pagal TV3 laidą „Gazas dugnas. Šou“.

