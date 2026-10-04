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Kraupi avarija nusinešė 26-erių moters gyvybę: paviešinti šiurpą keliantys vaizdai iš įvykio vietos

2026-10-04 11:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 11:08
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Skaudi nelaimė sukrėtė Braziliją – vos 26-erių grožio karalienės Natália Soares gyvybė užgeso po kraupios avarijos. Moteris vairavo automobilį, kai šis nuvažiavo nuo kelio ir rėžėsi į medį.

Policijos švyturėliai, žvakė (nuotr. 123rf.com)

Skaudi nelaimė sukrėtė Braziliją – vos 26-erių grožio karalienės Natália Soares gyvybė užgeso po kraupios avarijos. Moteris vairavo automobilį, kai šis nuvažiavo nuo kelio ir rėžėsi į medį.

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Automobilyje buvusi mažametė keleivė per stebuklą išgyveno, skelbė dailystar.co.uk.

Plinta vaizdai iš įvykio vietos

Natália Soares žuvo rugsėjo 29-ąją, kai jos vairuojamas sidabrinis „Volkswagen Golf“ nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį. Kartu važiavusi mažametė, kuri, kai kurių vietos žiniasklaidos priemonių teigimu, yra Natálios dukra, sėdėjo keleivio vietoje.

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Po avarijos ugniagesiai turėjo išlaisvinti mergaitę iš sumaitoto automobilio. Vėliau ji buvo nugabenta į vietos sveikatos priežiūros įstaigą. Greitkelių policija pranešė, kad vaikas nepatyrė gyvybei pavojingų sužalojimų.

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Tuo metu Natália, deja, jau buvo mirusi, kai į įvykio vietą atvyko pagalbos tarnybos.

Ugniagesių tarnybos paviešintose nuotraukose matyti avarijos mastas – po smūgio automobilis liko visiškai sumaitotas.

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Nelaimė įvyko tarp Inhumaso ir Santa Rosa de Goiás miestų, Brazilijoje, netoli Gojanijos.

Natália buvo žinoma regiono festivalių renginiuose. 2017 metais ji buvo karūnuota vietinio rodeo festivalio karaliene.

Žinia apie jaunos moters mirtį sukrėtė jos draugus ir artimuosius. Santa Rosa miesto savivaldybė paskelbė viešą užuojautą.

„Žinome, kad jokie žodžiai negali numalšinti tokios akimirkos skausmo, tačiau norime išreikšti šeimai ir draugams savo solidarumą bei palaikymą šiuo itin sunkiu metu“, – teigiama savivaldybės pranešime.

Tuo metu valstybinės kelių policijos pareigūnai aiškinasi avarijos aplinkybes. Tyrėjai bando nustatyti, kas galėjo lemti nelaimę – neatmetama, kad tam įtakos galėjo turėti per didelis greitis, automobilio techninis gedimas ar kitos priežastys.

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