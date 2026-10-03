Mirė gerbiamas politikas: žinią pranešė dukra

Socialiniuose tinkluose dukra Julia Baird teigė, kad jos tėvas netikėtai mirė penktadienio rytą, skelbė abc.net.au.
Netektis
„Kai miršta tavo tėvas, atrodo tarsi užtemimas. Viskas staiga tampa juoda, tada ima skaudėti akis, o pasaulis nušvinta visai kitokia šviesa“, – rašė ji.
Ji savo tėvą apibūdino kaip išskirtinę asmenybę – fiziškai aktyvų, ekstravertišką vyrą.
„Jis išmokė visus tris savo vaikus būti drąsius, užtikrintai žengti pirmyn ir svajoti plačiai. „Pirmyn, imkis to“, – sakydavo jis.
„Daugiau nei pusę amžiaus jis buvo vedęs Judith – savo pirmąją merginą ir didžiąją meilę.“
Julia taip pat pridūrė, kad už politikos ribų jos tėvas buvo tikras gyvenimo mėgėjas, mėgęs vakarėlius, šampaną, oro uostų laukimo sales ir prastus juokelius.
2024 m. viename tinklalaidės epizode, paklaustas, kas paskatino jį pasukti į politiką, pats B. Bairdas tai siejo su Vietnamo karu.
„Paauglystėje mėgau vakarėlius ir banglenčių sportą. Įstojau į universitetą, tačiau daugiau nelabai kas vyko“, – tuomet pasakojo jis.
„Vietnamo karas privertė mane susimąstyti apie įvairius klausimus, taip pat ir politinius. Vėliau, kai buvau Niujorke ir dirbau Australijos prekybos komisaru, generalinis konsulas pasiūlė man pagalvoti apie galimybę įsitraukti į politiką.
Vėliau išgirdau amerikiečio episkopalų kunigo kalbą „Dievas turi planą tavo gyvenimui“. Joje buvo kalbama apie tai, kad turime skirti savo talentus Dievui ir tiesiog pažiūrėti, kas iš to išeis. Neilgai trukus buvau išrinktas kandidatu į vietą Nortkote Naujojo Pietų Velso politikoje, ir nuo tada viskas taip ir prasidėjo.“
B. Bairdo politinė karjera tęsėsi ne vieną dešimtmetį. Eidamas Naujojo Pietų Velso transporto, kelių ir turizmo ministro pareigas, jis atliko svarbų vaidmenį siekiant, kad 2000 metų olimpinės žaidynės būtų surengtos Sidnėjuje.
Po karjeros valstijos politikoje 1998-2007 m. B. Bairdas atstovavo federalinei Cook apygardai Sutherland Shire regione Naujajame Pietų Velse. 2008 m. jis buvo paskirtas Pabėgėlių perkėlimo patariamosios tarybos pirmininku.
2010 m. B. Bairdas buvo apdovanotas Australijos ordino nario titulu.
Prakalbo ir politikai
Apie politiko mirtį prabilo ir Australijos politiniai lyderiai. Ministras pirmininkas Anthony Albanese pareiškė, kad šalis neteko „tikro džentelmeno ir tikro parlamentaro“.
„Bruce'as turėjo retą privilegiją tarnauti savo šaliai kaip Liberalų partijos narys tiek valstijos, tiek federaliniu lygmeniu“, – sakė jis.
„Kad ir kokias pareigas jis ėjo – Parlamente ar vadovaudamas tokioms organizacijoms kaip Turizmo ir transporto forumas bei Pabėgėlių perkėlimo patariamoji taryba – jis visada tarnavo išskirtinai, vadovaudamasis principais ir niekada neprarasdamas žmogiškumo.
Iškalbinga tai, kad pagarba ir susižavėjimas Bruce'u neturėjo jokių politinių ribų. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo mylimiems vaikams Juliai, Steve'ui ir Mike'ui.“
Buvęs Australijos ministras pirmininkas Scottas Morrisonas B. Bairdą pavadino „milžinu, mentoriumi ir draugu“.
„Bruce'as turėjo puikų humoro jausmą ir nuostabią širdį“, – sakė jis.
„Jis buvo nuostabus pavyzdys ir sektinas žmogus, parodęs, kaip tarnauti kaip krikščioniui politikoje.
Bruce'as palieka turtingą palikimą savo šeimoje, kurią jis mylėjo ir kuria taip didžiavosi. Jis nuolat apie juos kalbėdavo, kai tik pasitaikydavo proga, taip pat apie visus žmones, kuriuos skatino ir palaikė. Man buvo privilegija būti vienu iš jų.“
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