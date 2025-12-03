Kim Kardashian rankinė traukė visų akį: kaina priverčia išsižioti

„All’s Fair“ seriale Kim įkūnija Allurą Grant, aukštos kategorijos skyrybų advokatę, dirbančią išskirtinai moterų teisės kontoroje Los Andžele. Tačiau A. Grant stilius – toli gražu ne įprastas teismo rūbų etalonas: ekrane Kardashian pasirodo „pašėlusiais“ deriniais iš prabangių mados namų, tokių kaip „Hermès“, „Dior“ ir „Jean Paul Gaultier“.
Nuotraukose – įspūdingos kainos rankinė
Naujausiose nuotraukose žvaigždė įsiamžino tiek serialo filmavimo aikštelėje, tiek savo privačiame namelyje-priekaboje, kur atsipalaiduoja tarp dublių.
„All’s Fair įvaizdžiai“, – taip savo įrašą pakomentavo keturių vaikų mama. Ji publikaciją pradėjo trimis juodai baltomis nuotraukomis, kuriose matyti, kaip ji pozuoja vilkėdama gundantį „Mugler“ derinį. Kadre taip pat puikuojasi įspūdinga, 150 tūkst. dolerių vertės „Hermès Birkin“ rankinė.
Pirmoje nuotraukoje Kim matoma sėdinti ant sofos, sukryžiavusi kojas, vilkinti korseto tipo švarką ir sijoną. Kitos dvi atrodo labiau kinematografiškos bei natūralios – Kardashian stovi prie savo priekabos, žvilgsnį nuleidusi į rankose laikomus scenarijaus puslapius.
Vėliau Kim pozuoja žalios aksominės kėdės fone, avėdama gyvatės odos rašto „Gucci“ aulinukus bei vilkėdama egzotiško rašto „Roberto Cavalli“ šilkinę suknelę. Ant stalo šalia jos – didžiulė, kreminės spalvos krokodilo odos „Hermès Birkin“.
Šioje „All’s Fair“ nuotraukų serijoje – ir daugybė „Dior“ įvaizdžių: ryškiai mėlynas atlaso kostiumas, gilia iškirpte pasižyminti juoda apsiausto tipo suknelė su baltos nėrinių juostos detalėmis bei levandų atspalvio megztukas su sijonu, dekoruotas kailiu.
Kadruose ne kartą pasirodo ir „Balenciaga“, su kuriais Kim sieja ilgametė draugystė – ji ne kartą buvo mados namų kampanijų veidas. Kardashian įsiamžino vilkėdama neoninę oranžinę „Balenciaga“ suknelę, išryškinusią plonytę jos taliją, taip pat ryškiai raudoną futuristinio kirpimo suknelę.
Ilsėdamasi priekaboje, Kim vilkėjo blyškiai geltoną „Balenciaga“ veliūro sportinį kostiumą, nuotraukoje rodydama taikos ženklą – šalia jos gulėjo prabangus kailinis paltas. Kitame kadre paltą ji užsivilko ant tokio pat brangiai kainuojančio laisvalaikio derinio.
Vienas įspūdingiausių įvaizdžių – šviesiai pilkas trijų dalių „Hugo Boss“ dryžuotas kostiumas, derintas su „Tiffany“ mėlynumo marškiniais, kaklaraiščiu ir lagaminėliu. Kardashian atrodė nepaprastai pasitikinti savimi: plaukai suformuoti stilingu į viršų užlenktu bob kirpimu, nagai – balti ir ilgi.
