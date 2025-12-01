Kaunietis Mantas – antrasis lietuvis istorijoje, patekęs į šią prestižinę vietą: nustebintų ne vieną

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Nacionalinės kino mokyklos (KIMO) studentas Mantas Gontis įrašė savo vardą į Pasaulio jaunimo choro istoriją. Nuoširdžiai kviesdamas neprarasti Lietuvos pozicijos šiame kolektyve ir tapti jo alumnais, Mantas Gontis portalui tv3.lt atvirai papasakojo, kaip vyko jo įspūdinga kelionė Pasaulio jaunimo chore ir kodėl chorinė veikla, net ir studijuojant garso dizainą, yra neatsiejama jo gyvenimo dalis.
Apie tai, kad Mantas – pirmasis lietuvis, kuriam po 15 metų pertraukos pavyko patekti į Pasaulio jaunimo chorą, ir apskritai – antrasis visoje šio choro istorijoje, jis sužinojo jau tik po kurio laiko.
„Buvo nuoširdžiai įdomu ir norėjosi gauti kokių atsiliepimų iš anksčiau ten buvusių žmonių, bet supratau, kad nelabai daug galimybių turėsiu tai padaryti“, – pasakojo Mantas.
Atsitiktinai pastebėtas įrašas
Nuo mažens puoselėta meilė choriniam dainavimu pakreipė Manto Gončio gyvenimą sėkminga linkme. Nors šiuo metu jis studijuoja garso dizainą Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kino mokykloje, atvykus į Vilnių Mantas pajuto chorinės veiklos trūkumą.
„Studijuoju garso dizainą, tai nėra konkrečiai muzikos studijos, bet norėjosi išlaikyti tą visą muzikinio išsilavinimo, chorinio dainavimo liniją, kurią vysčiau nuo pat darželio, muzikos mokyklos, konservatorijos. Atvykus gyventi į Vilnių, trūko to chorinio dainavimo, nes Kaune tikrai aktyviai dalyvavau šioje veikloje. Tai buvo puikus būdas pateikti sau iššūkį“, – kalbėjo Mantas.
Atsitiktinai Facebook'e pamatytas įrašas apie Pasaulio jaunimo choro atrankas tapo puikiu būdu išlaikyti ilgametę muzikinio išsilavinimo liniją ir mesti sau iššūkį.
„Atsitiktinai Facebook'e pamačiau LMTA įrašą, kad vyksta atrankos. Pradėjau domėtis, kokie reikalavimai, lūkesčiai, kolektyvas, galimybės ir t. t. Mane visai sudomino“, – prisiminė M. Gontis.
Atrankos procesas
Mantui teko įveikti rimtą atrankos procesą, vykusį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Atrankai reikėjo įrašyti ir pateikti net keturis vokalinius įgūdžius demonstruojančius elementus, kuriais vaikinas sutiko pasidalinti.
Anot Manto, atrankai reikėjo pasiruošti ir įrašyti 4 dalykus: pirmas – vokalinio diapazono pratimas, antras – per pačią perklausą gavus kūrinį pasimokyti ir paskaityti jį iš lapo, tai yra, per maždaug 10 minučių pažiūrėti į naujai gautą popieriaus lapą su natomis ir sudainuoti, trečias – pasirinktas konkretus J. Brahmso kūrinys, ir paskutinis – jo paties pasirinktas kūrinys, kurį taip pat reikėjo atlikti ir įrašyti.
Viską įvertino profesionali pasaulio jaunimo choro komisija. Komisija stengėsi sudaryti darnų kolektyvą, kuris gebėtų atlikti A capella programą, o tai – esminis skirtumas, kuo šių metų choro sesija skyrėsi nuo praeitų metų sesijos.
Mantas ne tik dalinasi savo patirtimi, bet ir siunčia aiškią žinutę jauniesiems talentams – jis ragina žmones nebijoti dalyvauti atrankose, sekti Pasaulio jaunimo choro veiklą ir užtikrinti, kad Lietuva neprarastų savo pozicijos šiame kolektyve.
„Noriu paraginti žmones dalyvauti atrankose, sekti pasaulio jaunimo choro veiklą. O norinčius bandyti – nebijoti dalyvauti. Raginu neprarasti Lietuvos pozicijos šiame kolektyve ir tapti šio projekto alumnais, kad būtų tas tęstinumas“, – skatino Mantas.
Ilgas laukimas
Kaip pasakojo vaikinas, atrankos procesas įvyko dar praėjusių metų gruodį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tačiau atsakymo teko palaukti.
Pajaučiau didelę atsakomybę pasirodyti gerai, ypač, kai nestudijuoju muzikinių dalykų.
„Prabėgo du mėnesiai, tikėjausi, kad tas atsakymas ateis greičiau. Buvo netikėta, bet labai smagu, nes viltys jau buvo šiek tiek išblėsę. Laišką gavau filosofijos paskaitos metu, tai išmušė šiek tiek iš vėžių. Laiškas buvo labai ilgas ir apie tai, kad patekau į chorą, sužinojau tik iš antros pastraipos. Buvo jaudulio skaitant“, – pasakojo M. Gontis.
Išskirtinis prisistatymas
Patekęs į Pasaulio jaunimo chorą, Mantas Gontis leidosi į intensyvų koncertinį turą, kuris apėmė Ispanijos ir Prancūzijos scenas. Iš viso choras surengė aštuonis pasirodymus – nuo trumpų, bet įsimintinų giedojimų garsiojoje Sagrada Familia bažnyčioje ir Monserato vienuolyne, iki pilnos apimties koncertų didžiausiose katedrose.
„Labiausiai įsiminė paskutinis turo koncertas. Mes jį atidarėme. Jis vyko tokiame dideliame senoviniame, antikiniame teatre, talpinančiame 1000 žiūrovų. Labai geras įspūdis matyti tuos žiūrovus ir mėgautis visa aplinka“, – šypsojosi kaunietis.
Šis turas tapo ir unikalia proga atstovauti Lietuvai, koncerto metu Mantas vilkėjo tautinį kostiumą ir netgi pristatė savo šalį, padainuodamas įžangą iš M. K. Čiurlionio harmonizuotos liaudies dainos.
„Kiekvieno koncerto viduryje mus pristatydavo, kiekvienos šalies atstovai išeidavo į priekį ir nusilenkdavo. Aš būtent paskutinio koncerto metu taip pat pristačiau Lietuvą „Dainų dainelės“ įžanga, sudainavau pirmąjį posmelį. Tai buvo savotiškas būdas prisistatyti. Kitos šalies atstovai darė panašius dalykus. Visi vilkėjome tautinius kostiumus, tai buvo bendras dalykas visiems koncertams. Tikrai buvo galimybių atstovauti savo šaliai ir parodyti ją kitiems“, – detaliai pasakojo vaikinas.
Užsimezgusios artimos draugystės
Pasaulio jaunimo choras – tai ne tik aukščiausio lygio muzikos atlikimas, bet ir intensyvi tarptautinės kultūros bei komunikacijos patirtis. Mantui, prisistačiusiam kaip labiau introvertiškam žmogui, tai buvo asmeninis iššūkis – teko „persilaužti“ per save ir prisitaikyti prie didelio socialinio krūvio.
Vis dėlto, susiformavęs motyvuotas ir atviras kolektyvas leido užmegzti artimas pažintis, kurios tęsiasi net ir po projekto, aplankant naujus draugus jų gimtosiose šalyse.
„Visi buvo motyvuoti susipažinti, buvo ir tokių, kurie jau yra buvę šiame chore. Buvo ir tos pačios šalies atstovų, kurie buvo dviese ar trise, tai jiems gal truputį lengviau. Man kaip labiau introvertiškam žmogui, teko persilaužti per save, kadangi nesu pratęs turėti tokį socialinį krūvį.
Tai buvo naudinga patirtis prisitaikyti prie viso to. Vėliau atsirado ir artimų pažinčių, su kuriais susirašėme ir po šio choro projekto. Turėjau kelis susitikimus jų gyvenamose šalyse. Tai tas bendravimas ir bendradarbiavimas tęsiasi ir toliau“, – atviravo M. Gontis.
Kultūriniai skirtumai
Nors choras atliko tarptautinę programą, kultūriniai skirtumai retkarčiais iškildavo, ypač dėl tarties.
„Kartais jautėsi kultūrų skirtumai, bet didelių skirtumų nepastebėjau. Mes atlikome programą, kuri buvo tarptautinė. Turėjome iššūkių dėl tarties, ypatingai anglų kalbos, kadangi visi su savo dialektais ir išmoktais tarimais. Bet buvo žmonių, kurie noriai dalijosi savo įžvalgomis, kaip turėtume ką nors tarti ir priimdavome geriausius sprendimus“, – patirtimi dalijosi Mantas.
Mantas atskleidė ir įdomią detalę, jog programoje buvo ir kūrinys, kuriame jaučiamos sąsajos su M. Gončio gimtuoju Kaunu.
Kūrinių tarptautiškumas buvo įdomus faktorius. Viename iš kūrinių yra sąsaja net ir su Kauno miestu. Tai buvo kūrinys apie žmogų, kuris atvyko į Lietuvą gelbėti žydų, tai buvo latvių kompozitoriaus Pēterio Vasko kūrinys „Actus caritatis“.
Muzikinio kelio pradžia
Nuo mažens Mantą lydėjo du vienas kitą papildantys keliai: techninis garso režisūros pasaulis, kurį jis įvaldė mokydamasis Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, ir galingas chorinės muzikos skambesys. Pastarasis prasidėjo dar Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykloje „Varpelis“.
„Konservatorijoje baigiau garso režisūros specialybę, bet nuo mažens dalyvauju chorinėje veikloje. Mokiausi Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykloje „Varpelis“, būtent šioje muzikos mokykloje turėjome privalomą dalyką chorą. Su šiuo choru turėjome daugybę išvykų, koncertų Lietuvoje ir užsienyje. Buvome ir į Japoniją išvykę, vėliau ir choras iš Japonijos atvyko pas mus. Tai visas chorinis aktyvumas dėliojosi jau tada. Ten buvo daug galimybių“, – sakė vaikinas.
Vėliau Manto chorinis aktyvumas tik augo.
„Vėliau, 9-oje klasėje, įstojau į Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją, kurioje pasiprašiau į konservatorijos mišrų chorą. Dar turėjau progą padainuoti VDU akademiniame chore „Vivere Cantus“, su kuriais vykome į konkursą Tolosoje, labai įdomi patirtis“, – minėjo Mantas.
Vis dėlto, ryškiausias ir labiausiai įkvepiantis pavyzdys, atvėręs duris į aukščiausią lygį, buvo dalyvavimas Lietuvos nacionaliniame jaunimo chore. Šis projektas ir įkvėpė Mantą žengti drąsiausią žingsnį – siekti vietos Pasaulio jaunimo chore.
„Labiausiai įkvepianti patirtis, toks šviežias vėjo gūsis, buvo Lietuvos nacionalinis jaunimo choras. Tai projektas, kuris vyksta kiekvienais metais. Jis labiau skirtas chorvedžiams, jauniems žmonėms, kurie yra chorinėje veikloje, kurie nori tobulėti. Sakyčiau, tai yra arčiausia pasaulio jaunimo choro patirties. Visa ta veikla labiausiai įkvėpė sudalyvauti pasaulio jaunimo choro atrankoje“, – atskleidė M. Gontis.
Kviečia visus
Šiuo metu Mantas dainuoja Vilniaus miesto savivaldybės chore „Jauna muzika“. Kaip pasakojo pašnekovas, praėjusiais metais atvykus į Vilnių studijuoti, norėjosi persikelti ir savo chorinę veiklą.
„Vis ieškojau, kur save padėti ir laiku atsirado galimybė prisidėti prie šio choro“, – tvirtino M. Gontis.
Mantą galite išgirsti jau visai netrukus.
Gruodžio 4 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje skambės ypatinga premjera – amerikiečių kompozitoriaus Michael Gordon ciklas „TRAVEL GUIDE TO NICARAGUA“ violončelei ir chorui. Europinę kūrinio premjerą atliks violončelininkas Gleb Pyšniak, choras „Jauna muzika“ ir Maestro Vaclovas Augustinas.
2025 metais choras „Jauna muzika“ švenčia 35-ąjį jubiliejų, tad tai – unikali galimybė pristatyti išskirtinį chorinės muzikos repertuarą, kuriame skambės tiek klasikiniai kūriniai, tiek naujos kompozicijos. Kaip teigiama renginio aprašyme, šis jubiliejus yra unikali proga atkreipti dėmesį į chorinės muzikos svarbą Lietuvos kultūriniame, politiniame, socialiniame ir visuomenės suvereniteto kontekste.
Po studijų M. Gontis planuoja tęsti veiklą garso režisieriaus ir garso dizaino specialybės ribose, tačiau choras – neatsiejama dalis.
„Manau, kad šiuo metu kino industriją išgyvena augimą ir visada atsiranda originalių idėjų, filmų, būdų dirbti šį darbą. Tikiuosi, jog pavyks suderinti ir muzikinį gyvenimą. Tai – neatsiejama mano gyvenimo dalis. Ilgai be choro išbūti aš negaliu, tai bandysiu viską derinti“, – dalijosi Mantas.
