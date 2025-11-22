Lietuvos rinktinės sudėtis pasaulio čempionato atrankai: paskelbti pagrindiniai vienuolika krepšininkų

Kol kas sudėtyje 11 žaidėjų, kadangi Lietuvos rinktinės trenerių matytas Donatas Tarolis iškrito iš rikiuotės.
Sudėtyje yra 4 krepšininkai, kurie vasarą atstovavo Lietuvai Europos čempionate – Arnas Velička, Gytis Radzevičius, Ignas Sargiūnas ir Marekas Blaževičius.
Į rinktinę yra įtrauktas ir žalgirietis Mantas Rubštavičius.
Mūsiškių lapkričio 27 d. laukia išvykos mačas su Didžiąja Britanija, o lapkričio 30 d. Klaipėdoje kova su Italija.
Rinktinės sudėtis:
Marekas Blaževičius
Kristupas Žemaitis
Laurynas Beliauskas
Gytis Radzevičius
Gytis Masiulis
Martynas Paliukėnas
Ignas Sargiūnas
Artūras Gudaitis
Arnas Velička
Paulius Danusevičius
Mantas Rubštavičius
