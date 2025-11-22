 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Lietuvos rinktinės sudėtis pasaulio čempionato atrankai: paskelbti pagrindiniai vienuolika krepšininkų

2025-11-22 13:31 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 13:31

Lietuvos rinktinė netrukus pradės pasiruošimą pasaulio čempionato atrankoje, o prieš ją paaiškėjo 11 žaidėjų, kurie gins šalies garbę mačuose su Didžiąja Britanija ir Italija.

A.Velička padės rinktinei pasaulio čempionato atrankoje (BNS nuotr.)

REKLAMA

1

Kol kas sudėtyje 11 žaidėjų, kadangi Lietuvos rinktinės trenerių matytas Donatas Tarolis iškrito iš rikiuotės.

Sudėtyje yra 4 krepšininkai, kurie vasarą atstovavo Lietuvai Europos čempionate – Arnas Velička, Gytis Radzevičius, Ignas Sargiūnas ir Marekas Blaževičius.

Į rinktinę yra įtrauktas ir žalgirietis Mantas Rubštavičius.

Mūsiškių lapkričio 27 d. laukia išvykos mačas su Didžiąja Britanija, o lapkričio 30 d. Klaipėdoje kova su Italija.

Rinktinės sudėtis:

Marekas Blaževičius

Kristupas Žemaitis

Laurynas Beliauskas

Gytis Radzevičius

Gytis Masiulis

Martynas Paliukėnas

Ignas Sargiūnas

Artūras Gudaitis

Arnas Velička

Paulius Danusevičius

Mantas Rubštavičius

