Kariuomenės vadas pasidalijo kadrais iš praeities: „Kaip okupantus vijome lauk“

Socialiniame tinkle jis taip pat paviešino ir kadrus iš praeities.
„Kaip okupantus vijome lauk.
1993 m. rugpjūčio mėnesį, būdamas Vilniaus motodesantinio bataliono (dabar – LDK Algirdo pėstininkų batalionas) kuopos vadu, kartu su kariais dalyvavau perimant Rusijos karinį dalinį Rukloje. Jie krovėsi savo mantą ir ruošėsi išvykti iš Lietuvos. Klestėjo juodoji rinka – rusų kariai stengėsi parduoti pavogtą turtą. Mūsų tikslas buvo užkirsti kelią provokacijoms, „išlydėti“ juos taikiai ir pasirūpinti, kad nė vienas iš jų nepasiliktų.
Rusai į mus žiūrėjo su pašaipomis, kaip į butaforinę kariuomenę. Jie nelabai suprato, kaip čia mes dabar sugalvojome kažkokią laisvę – tiesa, patys laisvės skonio niekada nebuvo ragavę nei jie, nei jų tėvų ar senelių kartos. Mačiau, kad mes, nors ir prastai aprūpinti, jautėme pasididžiavimą, kad esame Lietuvos kariai. Jautėmės laimėtojais. Nesvarbu, kad jie turėjo didžiulius arsenalus ginkluotės ir technikos – jie jautė, kad viskas baigta, kad teks grįžti į „mylimą“ šalį, į kurią, tiesą sakant, dauguma net nenorėjo grįžti.
Paradoksas – kai turi viską, bet neturi nieko. Matau tą kontrastą ir šiandien: jie turėjo techniką, ginklus, kareivines, masę – bet neturėjo nieko, už ką būtų verta kovoti. Mes buvome silpnai aprūpinti, bet dvasiškai buvome stiprūs - turėjome tikslą ir Tėvynę, už kurią buvo verta gyventi ir kovoti.
Padarysime viską, kad jie čia nebegrįžtų“, – feisbuke rašė jis.
Minit 32-ąsias Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos teritorijos metines, Kaune ir Vilniuje sekmadienį vyks Laisvės dienos paminėjimo renginiai.
Vilniuje prieš vidurdienį vyks karinė eisena Gedimino prospektu nuo Katedros aikštės, vėliau bus vėliavų pakėlimo ceremonija Lukiškių aikštėje, iškart po to – Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos parodomoji programa (defilė) su dedikuotomis salvėmis ir kariuomenės orkestro muzikinė programa.
Karo technikos ekspozicijoje, Kauno tvirtovės VI forte, vyks tradicinis renginys „Visi kaip vienas į laisvės dieną!“.
Pasak renginių Kaune organizatorių, šventės metu laukia Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukacinė veikla, Lietuvos kariuomenės ir kitų struktūrų ginkluotės, ekipuotės ir įrangos pristatymai ir specializuoti pasirodymai, tarp kurių – Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kinologai su savo augintiniais.
Taip pat Lietuvos Karinių oro pajėgų orkestro, Krašto apsaugos savanorių bigbendo grupės ir kiti pasirodymai.
Renginio metu tylos minute bus pagerbti žuvę už Lietuvos ir Ukrainos laisvę.
1990 metais Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, šalyje buvo likę apie tūkstantis rusų tankų, 34,6 tūkst. jų karių, apie 180 lėktuvų ir 1901 šarvuotis.
Paskutinis Rusijos okupacinės armijos karinis ešelonas šalį paliko 1993 metų rugpjūčio 31 dieną, likus keliolikai minučių iki vidurnakčio.
